頂流影帝天王竟被百億CEO提議轉做網紅　驚人回答盡顯高智商情商

近年隨住社交網絡火速發展，不少千萬網紅誕生了，有些頂流網紅在網絡上的人氣甚至不比明星低。而大批藝人為了拓展市場，亦紛紛進駐各個社交媒體，藉此吸粉。天王劉德華於2021年1月27日正式進駐抖音，這也是他首個個人視頻社交帳號，他當時在短短5日間，粉絲人數已極速增長至近5000萬，是目前抖音漲粉最快的一位藝人，亦成為了在該平台擁有最多粉絲的香港男星。他的每條短片都有逾千萬甚至接近二千萬個讚，華仔更一躍登上了明星榜之首，連破多個記錄，認真厲害。而最勁的是，就連央視新聞於該平台的官方帳號亦都關注了華仔兼發表了評論，留言表示：「坐等春晚經典歌曲《回家的路》」，華仔亦是唯一一位獲關注並評論的藝人，可謂開創了先河，足見他的實力和品德獲官媒認可和肯定。

劉德華當選中國影協副主席，接棒成龍。（視覺中國）

劉德華的抖音帳號。(抖音截圖)

劉德華紅遍半邊天，他的成就以及影響力絕非網紅可比，然而早前他接受內地坐擁百億身家、360集團董事長兼CEO周鴻禕訪問時，竟被對方問到：「你有7400萬粉絲，那你的粉絲其實數目是巨大的，有沒有考慮在這個網紅年代，你也去做一個網紅？然後呢，開始一段新的職業生涯呢？」劉德華聽完周鴻禕的提問，面上不禁流露出一絲驚訝的表情，隨即大方地回應了對方的問題。

劉德華接受內地企業家周鴻禕訪問。(抖音)

劉德華表示：「我還沒有真正的了解 (網紅)，我覺得每樣事情，真的要自己懂才去開始，我當然希望能夠有他們的成就啊，然後在不同的領域，可以有不同的影響力，但是我覺得我們還需要學習。」答得極之得體，盡顯他的高智商和情商。周鴻禕續說：「你也是有這樣巨大的影響力的，所以我跟很多朋友，包括很多企業家講，到了一個新的時代，新流行的這種法則出現之後，就是每個人可能都要去學習，如何在這個網紅時代，去打造自己的影響力。你的影響力已經很大了，但是如果再加上網紅經濟，可能我覺得前途不可限量。」仍致力鼓勵華仔去做網紅。

周鴻禕。(抖音)

有關訪問片段惹來網民熱議，網民對於周鴻禕竟然問劉德華可會想做網紅感到十分荒謬，紛紛留言表示：「他對紅了40年的華仔說『前途不可限量』！老子也是醉了」、「問劉德華想當網紅嗎，相當於罵人了」、「問得天王華哥一面懵逼，人家已是演藝圈頂流且還是天王，人家還在乎網紅不網紅？人家天王華哥本身就是長紅幾十年的名人影響力」、「人家已經紅了一輩子，還需要去當網紅嗎？這個問題很搞笑」、「華仔真的好謙虛，他竟然還說需要去學習」。

劉德華紅遍半邊天。（《The Do Show》節目截圖）

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