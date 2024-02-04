臨時劫案｜郭富城戴假牙講對白噴口水　林家棟不滿：滴晒落我隻手

郭富城（城城）、林家棟及任賢齊（小齊）近日作客由蝦頭（楊詩敏）及代班主持練美娟（娟姐）的網台節目《絲打圍佬》，宣傳賀歲片《臨時劫案》。

郭富城（城城）、林家棟及任賢齊（小齊）作客網台節目《絲打圍佬》宣傳賀歲片《臨時劫案》。（影片截圖）

網台節目《絲打圍佬》由蝦頭（楊詩敏）及代班主持練美娟（娟姐）負責訪問。（影片截圖）

郭富城拍戲假牙上陣自嘲似異形

講到在劇中城城飾演的角色，需要佩戴假牙上陣，他表示：「我試嘅時候有三副假牙，有一副哨牙啃到唔見得人，真係好似異形咁樣。」林家棟隨即回應：「滴咗啲口水，講句對白就噴，完全罔顧對手。」他繼續指城城有點牙周病的感覺，而城城則馬上點頭表示：「有少少咁，實有嘅！」

林家棟依然不滿地表示：「我隻手最遭殃，佢啲牙咁樣口水一定打直落，我隻手喺前面，就全部滴晒落去，變咗好多時候化妝師都話用咗好多紙巾去抹晒。」另外小齊憶述在圍讀劇本遇見城城時，最難忘的片段，他說：「我第一次見城城嘅造型入嚟，呢個係咩人，好熟口熟面，真係唔認得。」

在劇中城城飾演的角色，需要佩戴假牙上陣。（影片截圖）

林家棟依然不滿地表示：「我隻手最遭殃，佢啲牙咁樣口水一定打直落。」（影片截圖）

林家棟踢爆任賢齊講對白「口窒」

談到演員講對白「口窒」情況，林家棟馬上指向任賢齊，他坦言：「我廣東話本身就唔準確，我盡力講正，但係都唔好。」城城踢爆任賢齊，他說：「小齊成日覺得自己講得好正，咁樣先有效果。」

談到演員講對白「口窒」情況，任賢齊坦言：「我廣東話本身就唔準確，我盡力講正，但係都唔好。」（影片截圖）

郭富城注重事業家庭兩兼顧

蝦頭向城城提問「係咪都仲鍾意揸車遊山玩水？」城城表示：「唔係現在少咗啲，工作完就返屋企，同啲小朋友玩啦！一定係多啲時間陪伴。」至於問到拍劇的假牙有否珍藏？城城說：「有。」被問到小孩會否嘗試以假牙作玩耍，城城回答：「佢會好奇，佢知有好唔同。」

蝦頭向城城提問「係咪都仲鍾意揸車遊山玩水？」（影片截圖）