鄭啟泰離世｜曾為240磅肥仔節食半年減75磅　買黎明靚車被拍車門

任職電台DJ超過25年的鄭啟泰，今日（3日）傍晚突然傳出死訊，終年56歲。有消息指，他今早突然在家中暈倒，並立即送到律敦治醫院搶救，可惜不治離世。

藝人鄭啟泰先生（劉智源攝）

鄭啟泰曾受訪談及成長經歷，他細個曾是大肥仔，中五時170至180磅，21、22歲達到高峰體重240磅，到加拿大留學後身形再幾何級上升。他稱留學期間，一個星期三、四日，夜晚肚餓時會解凍一隻雞送飯食。後來因見到心儀女仔落力追求，卻一次無意聽到對方媽媽嫌棄太肥，自尊心大傷下決定減肥。鄭啟泰笑言是靠「絕食」減肥，朝早起身只食兩塊餅乾及咖啡，午餐食麵包，晚餐只食蔬菜，8點便瞓覺，半年由240磅減到165磅。

鄭啟泰回港後，1993年先到商台工作，面試的是顏聯武，第一個做的是通宵節目，500蚊一晚；後為陳志雲、鄭丹瑞、楊振耀做晨間節目製作助理（PA），又曾與黎海珊、陳志全、譚得志一齊在商台工作。鄭啟泰之後人工高轉工到新城電台節，人工加了一倍多，更有娛樂費，相當疊水。

黃子華與鄭啟泰。（鄭啟泰Facebook）

談到入行後趣事，鄭啟泰憶述，有次在廣告公司為黎明拍電視廣告，見到黎明後，閑談之間問到對方是否賣車，黎明即表示可以賣給鄭啟泰。鄭啟泰笑言，買了黎明的車後，很多粉絲認出黎明的車，常常被拍車門。