鄭啟泰離世｜自薦入行做電台DJ　曾參演近40套劇集任《中年》旁白

新城DJ鄭啟泰突傳死訊，終年56歲。鄭啟泰昨晚出現肚痾、腳抽筋，今晨被送往律敦治醫院，入住深切治療部後陷入昏迷狀態，延醫至今日黃昏時間離世。新城代鄭啟泰家人發公告證實消息。



早前回歸新城擔任電台DJ的鄭啟泰，早年其實是任職一名翻譯文員，後來他自薦到香港商業電台做主持，分別有《一切從音樂開始》、《開心看天下》等，其後更升職至高級監製，1995年亦開始為有線電視主持節目及為多個電視廣告作旁白。

鄭啟泰。（網上圖片）

1999年鄭啟泰轉至新城娛樂台任職，曾擔任執行監製及主持，以及與黃霑主持《開心大鬧鐘》及《生活好國度》。開咪多年，鄭啟泰具有磁性的聲音一直是他的標誌。2008年他於亞洲電視出鏡，主持過《今日法庭》、《香港亂噏》、《香港有飯開》等節目，2012年離開亞洲電視後，2014年他亦於DBC數碼電台與利嘉兒合作主持《告士打道3號》節目。

近年鄭啟泰參演不少劇集。(《隱形戰隊》截圖)

2017年鄭啟泰轉往無綫電視（TVB）尋找工作新方向，自始參演過《愛·回家之開心速遞》、《果欄中的江湖大嫂》、《多功能老婆》、《智能愛人》、《美麗戰場》、《超能使者》等等 近40套劇集，雖然角色大多是客串居多，不過曝光率相當高。翻查資料，除了上年已經播出的《新聞女王》外，現存《OPM》、《本尊就位》兩套劇集等待播出中。除此之外，鄭啟泰亦曾為《中年好聲音》擔任旁白。