專訪｜余香凝龍年母女檔拍廣告響頭炮　再拍大膽戲事先要問准老公

藝人余香凝（Jennifer）去年屋企再添一員，她為老公誕下可愛豬仔湊成一個「好」字，今年是她們一家四口首個農曆新年，既有意思又熱鬧。而新年伊始，余香凝已經率先開了好頭，早前與女兒母女檔拍攝「中銀香港家庭理財規劃方案」新春廣告。她在接受《香港01》專訪時，大談屋企過年習俗之餘，原來現時已開始教女兒理財觀念。並預告今年會大派5位數利是，希望大家開開心心。



余香凝笑指做了媽咪後，每年新年都要準備利是，尤其身邊單身的朋友，都想攞到她的利是沾沾旺氣（梁碧玲攝）

余香凝表示每年的農曆新年屋企都有個傳統習俗，就是一家人聚在一起吃飯，去年他們一家三口還去了外地旅行，今年應該都會，希望籍住女兒放新年假，帶她到不同地方體驗，但由於兒子年紀還少，故未必同行，交由外婆看著。

而余香凝自己以往農曆新年最愛的就是𢭃利是和行花市，「我以前有顆少女心，好鍾意買些氣球和得意的揮春，而且花市裡面有得玩又有得食，成班朋友去係好開心，有時又會陪媽咪去揀年花。」但由於過去幾年疫情關係，余香凝稱女兒都未行過花市，今年終可一家四口去感受一下花市的氣氛。

首年一家四口過農曆新年。（IG@jenniferyuuu）

問到她現時做了別人太太和媽咪，過農曆新年是否又有另一番感覺？余香凝坦言感覺很不同，要準備的東西也多了，「以前做女就係瞓到晏一晏起身就𢭃利是，跟住就有嘢食，但現在真係要買揮春佈置屋企，和準備賀年糕點。這些以前係阿媽做的。而且仲要準備利是封和壓歲錢，我這方面都幾有儀式感的，因為我由細到大，都好期待新年見到媽咪將壓歲錢擺入我枕頭底，所以我都希望將這個習俗延續到自己小朋友度。」

小朋友在新年裡面，𢭃利是通常都會大豐收。作為媽媽的余香凝直言從少會灌輸子女理財概念，女兒出世至今2歲半，她一直有幫女兒把大家的「祝福」儲了起來，希望教導女兒學識儲錢，以及去做善事。「我成日都話香港小朋友好幸福，有好多小朋友需要幫助，到女兒大個就引導佢攞部份出嚟捐去慈善團體幫助人。」

余香凝笑指女兒說話很叻，上年1歲半已會很多恭賀說話，今年更加叻，所以不用擔心。但兒子仲細未識，不過會為他打扮一番，可愛搭救。（梁碧玲攝）

余香凝續言現在跟女兒逛超級市場，都有趁機教對方不要亂花錢什麼都想買，要學懂取捨，而且不要一下子就花光，用剩一點儲起來留待下次又可以買多少少。「而我好細個就已開設儲錢戶口，做女時真係儲到啲，現在當了媽媽，發覺使費真係好大，變相儲錢係難咗，但亦因為咁更加迫自己儲，及作分散投資。有時投資上的問題，我都會請教老公，他是保守派。」

余香凝指他們兩公婆財政獨立，但投資都會問做生意的老公意見。（梁碧玲攝）

兩公婆平時都非常sweet！（IG@jenniferyuuu）

現時屋企多了一位小朋友，余香凝直言都辛苦，需花上很多精力，「我終於明白點解老人家講有仔趁嫩生了。一嚟我自己要工作，而且夜晚係我湊細佬的。我對細佬係有啲內疚的，因為我早上已經接送家姐返學放學，如果夜晚再唔湊佢，佢真係唔知邊個係媽咪了。（全日無自己時間？）係呀，所以有工作就出去做嘢，冇嘢做時都好充實。（工作反而成為妳Me Time？）係呀，好彩我份工作唔係悶，可以寓工作於娛樂，睇劇本係Me Time。」

身為家中財政大臣的余香凝，笑指責任很大，所以她堅持工作，希望能給予小朋友額外舒服一點的環境。（梁碧玲攝）

余香凝出外工作時，幸有老公這位「神隊友」，令她安心不少，「老公係由豬變神，如果我現在要出去工作，吩咐佢做嘅嘢都完成到。以前得一個係BB嘅時後，佢係搞唔掂的，始終初生對男士嚟講比較難，但而家多咗細佬，家姐就由佢負責，例如臨瞓會同女兒讀書，又試過一個人帶女兒去主題樂園，係無問題的，女兒無投訴。」

問到在屋企的角色安排，余香凝幸福中帶點無奈地說：「我係衰人啦肯定，老公係腍到爆炸，個女一嗲就乜都畀。」她又認自己曾經都是怪獸家長，因為身邊有太多朋友，有很多資訊和意見，害她都緊張起來，開頭都會想迫女兒讀傳統名校，但愈大愈發現女兒不是會坐定定的女仔，而且很有自信和表演慾，又愛唱歌，所以現在希望找一間女兒讀得開心和可以發展她自信的學校，「佢有叫我一齊做戲，媽咪妳扮Anna，我扮Elsa。」

余香凝自言在子女面前擔任「衰人」角色。（梁碧玲攝）

大多家長都不希望錯過小朋友每一個成長階段，而偏偏余香凝的工作若一開戲便要全情投入，自然要犧牲與小朋友的相處時間。問到兩者如何平衡？余香凝坦言心情的確很矛盾，沒有戲拍的時候又很想工作，但開工時又會心掛掛，覺得對小朋友不住，「我諗呢個係每位在職媽媽都會發生嘅心理矛盾。但唔同嘅係，以前單身時，任可機會嚟到都覺得係一個練習，但現在會想揀一些有心的製作，例如《白日之下》，這套戲上下一心，真係好難得。」

余香凝也多謝公司支持，她一早已把例如女兒表演、學校活動日等這些重要日子劃好，不想錯過。還有老公，縱使她去拍戲時，要肩負起湊兩個小朋友的重任都無投訴，「佢成日都話呢個係妳黃金時期，妳真係有得做就做，始終女演員去到40、50歲就唔會有咁多人搵妳，多謝佢嘅支持。」

余香凝表示老公非常支持她發展演藝事業，縱使她去拍戲時，要肩負起湊兩個小朋友的重任都無投訴。（IG@jenniferyuuu）

以往余香凝在電影中不乏大膽演出，但現時身份不同了，接戲時會顧忌多了，還是有家庭作後盾可以更加放開？余香凝表示最緊要都是視乎劇本和動機，而且還是要尊重屋企人，問准過老公先的，「我成日都話，拍拖我就唔會理你了，梗係自己想做乜就做乜，但係你係我屋企人嘅時候，我會尊重囉，如果老公真係唔想嘅，我唔會一意孤行，之前《七人樂隊》已經是我嘅極限了。」

余香凝表示現時成為人妻子，若拍大尺度場口前會先問准老公。（梁碧玲攝）

余香凝之前在電影《七人樂隊》有性感演出。（《七人樂隊》劇照）

回顧去年，余香凝憑《白日之下》分別獲提名金馬獎「最佳女主角」，以及贏得2023年度香港電影評論學會大獎「最佳女演員」。她以「好幸福」去形容過去一年的感受，事業上主演電影《白日之下》很好反應，又得到肯定；家庭上又多了一個小朋友，很感恩。新一年，余香凝希望能挑戰喜劇，之前在《死屍死時四十四》叫做試過一次，覺得很開心。

余香凝憑《白日之下》提名金馬獎最佳女主角，於紅地氈上接受訪問。（金馬獎直播截圖）

香港電影《白日之下》由簡君晉執導，余香凝、林保怡、姜大衞、梁雍婷、周漢寧等主演。（《白日之下》電影劇照）

至於會否趁龍年再接再厲追多個龍B？余香凝笑言：「兩個仲唔夠？夠了。對於我同老公嚟講，其實當初覺得一個都夠了，純粹係想女兒多個伴一齊成長，才生多個，同埋我而家已經覺得兩個時間唔平均，陪家姐多啲，細佬少啲，如果再多1、2個我都唔知點樣分配，我現在希望除咗工作外，畀多啲時間同愛佢哋。」

余香凝表示暫不考慮與女兒母女檔拍戲，因為拍戲很長時間很辛苦，但如果好似拍廣告這些幾個小時就可以，順便可訓練女兒的自信心。（梁碧玲攝）