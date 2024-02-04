Twins被粉絲22年不離不棄感動變大喊包　兩人竟被要求做呢樣嘢

《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》昨晚（3/2）來到第11場，適逢是「歌迷場」，向來愛錫粉絲的蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌），特別安歌多4首歌，並選唱了為歌迷而寫的新歌《忠粉》 ，兩人未開口唱時已被歌迷的熱情感動到落淚，場面感人。

《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》昨晚（3/2）來到第11場「歌迷場」。

氣氛非常好。

阿Sa台上表示：「今晚係Fans 場！真係未開騷喺樓下已聽你哋嗌啲聲，太犀利啦！」Twins續言組合走來22年不容易，最感謝歌迷一直無論好壞日子都陪伴到底，讓她們可以行下去後，阿Sa說，「今晚我想唱一隻歌，係一首新歌，呢首歌係紀錄咗喺最新專輯裡面，兩個字嘅，送畀所有嘅歌迷 ，呢首歌《忠粉》....哎也.... 未唱已經想喊......」兩人淚流滿面唱完這首新歌後，降台下來即拿紙巾不停抹淚，兩人不約而同表示 : 「 太感動啦！真係，要平靜下先....」歌迷就狂叫她們唔好喊。

Twins被粉絲22年不離不棄感動變大喊包。

阿Sa、阿嬌激動流淚。

阿Sa、阿嬌激動流淚。

平靜過後，換上公主打扮的Twins，又變回平日瘋癲模樣，突然唱：「冇咗你哋我哋會死！ABCDEFG FANS FANS 我哋支持你！」讓現場陪住她們感動而哭的歌迷又忽然開心笑爆，阿Sa笑言：「 我哋不嬲係咁，想唔想像到呢22 年，我哋都係咁？哈哈哈.....」現場歌迷竟狂叫：「咀佢、咀佢！」阿Sa笑住說：「你哋真係，有咩咁特別？ 又唔係未見過？成日都做㗎啦！」

粉絲竟然想睇Twins咀嘴。

Twins當然不會令粉絲失望。

so sweet！

而兩人最後都是敵不過現場萬人大叫「咀」，就搞笑跳出像打功夫一樣舞步，阿Sa拉阿嬌過來咀，但第一下竟然係失手相撞，笑爆全場，第二次再真係完美咀到，歌迷叫聲亦嗌裂整個紅館。阿嬌咀完之後就笑道：「真係無聊呀你哋！見係Fans場滿足下你哋啦。」

演唱會進入尾聲，阿Sa和阿嬌都非常不捨。

演唱會進入尾聲，阿Sa和阿嬌都非常不捨。

每晚都好感人。

昨晚安歌時，Twins亦換上新衫出場，萬人K歌大合唱經典歌後，每晚給予觀眾評分的阿嬌，就打出500分！阿Sa更話：「 今晚係咪唔駛瞓，我都唔想走啦！點歌啦，安歌到凌晨三點呀！」讓氣氛推上最高點。

場內氣氛高漲。

何超雲和妹妹何超蓮前來捧場。

還有張達明。

歌迷瘋狂點歌，最後Twins安歌了五首歌 : 《大浪漫主義》、《百試不厭》，《士多啤梨蘋果橙》，《大紫大紅》及《死性不改》，再以《風箏與風》作結，讓歌迷大滿足離去。此外何超雲， 何超蓮，及張達明亦有來支持。