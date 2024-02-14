預測6位龍年最旺TVB小花　有一位35歲靚女有機會取代李佳芯上位？

終於來到龍年。去年有不少火速上位的TVB小花，備受公司力捧，接Job接到手軟。來到新一年，今年齊齊為大家預測龍年最紅小花。

1. 高海寧

高海寧（IG@sammkoling）

高海寧剛獲得今年《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳女配角」，演技備受認可；又靚又有觀眾緣，上位極快，相信新一年都會備受公司重用。

2. 陳星妤

陳星妤（IG@yvette.cc）

陳星妤今年在《一舞傾城》首次擔正重戲份的角色，演純情舞女「KK」，又獲加盟重頭劇《法證先鋒6》，入行短短三年已勢不可擋。

3. 炎明熹

炎明熹。（葉志明攝）

炎明熹說是新生代最紅小花也不為過，多次被高層樂易玲集郵，公開表態力撐，相個今年機會只會更多不會少。

4. 郭柏妍

郭柏妍。（葉志明攝）

郭柏妍今年已安排拍重頭劇《飛常日誌》，在新劇《妳不是她》一上映已憑白色小背心及白滑長腿上位，新年一開始已運勢大好。

5. 郭珮文

網友大讚郭珮文型格。（Instagram@julianakpm）

應屆港姐的郭珮文（Juliana）因出眾身材火速上位，早過冠軍莊子璇率先跑出，獲安排在《法證先鋒6》中演主角黃宗澤下屬，又加盟人氣劇《愛·回家之開心速遞》，深得高層歡心。

6. 蔡潔

蔡潔。（梁碧玲攝）

蔡潔（Jacky）在網民投票被選為「TVB最靚花旦」，在《一舞傾城》人氣再突破，在《香港人在北京》做女二。向來貌似李佳芯的她，莫非有機會取代近年備受是非困擾的「真 · 李佳芯」上位？