「最佳男配角」上台唱歌實力驚人　網民驚呼一開口以為係郭富城

剛奪得無綫（TVB）「最佳男配角」的林子善，最近有一條上台唱歌片段被放上內地社交平台，他選唱郭富城的《愛的呼喚》，一開口已經就幾分城城的影子，雖然片段只有大約30秒，但依然聽得出他唱歌的功力不錯，應該下過不少苦功。

林子善好有台風。（影片截圖）

林子善好有台風。（影片截圖）

林子善唱歌功力不錯。（影片截圖）

不少網民都留言大讚，覺得原來林子善唱歌也那麼好聽，不比他演戲差。更有人說：「開頭以為郭富城，轉身原來林子善」、「從他身上看到兩個字，努力」、「原來香港明星只有陶大宇不會唱歌」等等，留言大多數力讚，亦引來林子善現身回覆：「多謝你的影片」。

網民留言力讚。（抖音截圖）

網民留言力讚。（抖音截圖）

其實林子善並不是第一次唱歌引起觀眾注意，林子善4年前曾上過無綫音樂節目《流行經典50年》，參與「我不是歌手」環節時，同樣演唱郭富城名曲《愛的呼喚》，表現令人眼前一亮，除了台風功架十足外，其聲線更有幾分似城城，網民指還以為是唱K開了伴唱。

除了聲線似城城，子善更做埋拉咪等動作，台風滿分。（影片截圖）

林子善上節目之前明顯有練過。（影片截圖）

當時劉佩玥（阿Moon）睇完片段大讚超驚喜，寫下：「我想講，如果唔係認真聽，我會以為係整蠱節目或者扮嘢節目，點解你有咁不為人知嘅一面？救命！」之後她再轉貼多次，叫大家一定要去聽，阿Moon說：「認真，聽10秒，因為聽完10秒你會繼續聽晒成首歌！聽完嘅朋友仔，我同你一樣驚喜！音準 感情 台風👏👏👏👏👏」子善亦回覆說，下次可以掹阿Moon車邊去登台。

阿Moon與林子善因拍劇集《隱形戰隊》變熟絡，下次說不定可以一齊唱歌登台。（資料圖片/葉志明攝）

睇林子善與劉佩玥對話：