鬼故｜年三十大掃除又叫「除陳」　一個古時習俗需要利用細路驅鬼

農曆新年就到，華人傳統之中，都會在年廿八洗邋遢，但原來在早期年廿八其實並不叫做大掃除，而是叫「除陳」。為什麼叫做「除陳」，原來與古時通俗的靈異學說有關...《經典怪談》、《通靈之王》主持梁思浩，早在年前的一段YouTube片中就解釋了有關農曆新年習俗，背後的典故。



梁思浩在一段YouTube片中就解釋了有關農曆新年習俗，背後的典故。（YouTube截圖 / 梁思浩 / 世界鬼故事）

梁思浩說：「以前中國人傳統呂叫大掃除，叫做除陳。陳字係塵埃個塵，但係寫落去係姓陳個陳。」他解釋說，古時人們覺得新年的時候，菩薩及民間的神祇都會上天庭，向天庭報告凡間的事。當菩薩都上了天報告的時候，民間的鬼怪就會「冇王管」。他說：「冇人看管，佢哋就好擔心會俾鬼搞，所以新年前佢哋就有一個習俗叫『除陳』。」梁思浩續說，古時人們認為蜘蛛網等塵埃會惹鬼，所以「除陳」習慣亦即是古時人們掃除鬼怪隱藏的地方。

梁思浩在一段YouTube片中就解釋了有關農曆新年習俗，背後的典故。（YouTube截圖 / 梁思浩 / 世界鬼故事）

古時中國人過新年時有一系列習俗。（視覺中國）

點解新年小朋友會燒炮仗？（視覺中國）

除了「大掃除」，華人亦有「守歲」的習俗。雖然會因各地文化風俗不同而有差異，但大多指除夕夜分發壓歲錢後，一家人圍着爐邊聊天，整夜不眠，象徵一切不好的事物都能離開。是什麼「不好的事物」？梁思浩說：「以前中國人相信細路仔係睇到鬼，佢哋就教啲細路仔，如果間屋前面有一啲嘢經過，你覺得唔係人嘅，你就（燃）點個炮仗，向佢掟過去。」他解釋，鬼是怕響聲的，所以就會離開，所以以前年三十晚食過飯後，人們就會叫一班小朋友，年齡愈輕愈好，坐在門口一邊食一邊燒炮仗，更可以驅走這些「不好的事物」。

「壓歲錢」也是新年習俗之一。（視覺中國）