中年好聲音2｜劉可改編《人生何處不相逢》送亡父　原唱11字狠批

無綫歌唱真人騷《中年好聲音 2》昨晚（4 日）播出一集是第九部曲《陳慧嫻金曲賽 喜氣洋洋賀十二強！》，有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。

劉可被直指將《人生何處不相逢》改編到三不像，最終只獲 79 分。

劉可被直指將《人生何處不相逢》改編到三不像，最終只獲 79 分。

慧嫻直言對劉可感到失望。

陳慧嫻評劉可：令到隻歌唔知變咗乜鬼嘢

「大魔王」劉可未能承接上一集氣勢，表現失色再度跌入危險區！獻唱《人生何處不相逢》的劉可透露歌曲是送給亡父，惟因他將歌曲改編到三不像，陳慧嫻直言感失望：「你揀呢隻歌我有啲失望，唔明點解你要揀呢隻歌，呢隻歌係小調，唔 Expect 你用現代嘅方法去唱，你又重新編曲，令到隻歌唔知變咗乜鬼嘢。」

肥媽說：「你好想表達好多嘢，但你依家諗多咗，唔知自己想點，有啲三不像，拉低自己分唔抵嘛！」最終劉可僅獲 79 分，與同獲 79 分的陳蒨葶和獲 75 分的王玥齊齊跌入危險區。

劉可含淚憶述與亡父往事。

劉可含淚憶述與亡父往事。

劉可含淚憶述與亡父往事。

劉可哽咽話希望來世同爸爸再續父子緣。

劉可哽咽憶亡父

劉可挑選《人生何處不相逢》背後有感人故事，他接受製作組訪問時透露亡父是一位軍人，性格硬朗及嚴肅，並從爸爸身上學到不少東西：「佢教識咗我好多嘢，有啲嘢一定要做到，就算唔得都要盡力做好，要堅持到最後。」可惜鐵人也有倒下時，劉爸爸最終不幸因癌症離世，劉可說：「去到中後期佢成個人瘦晒，唔可以正常地排便，佢自己都好煩躁，覺得拖累到屋企人，嗰段時間困擾咗成2年。」劉可最後哽咽說：「我同佢今生緣分雖然結束咗，但喺來世某一日某一個時間，我期待同佢再相遇。」

顏米羔再次發功，今集獲得 93 分。

顏米羔再次發功，今集獲得 93 分。

慧嫻大讚米羔：「你比原唱做得更好！」

肥媽就話米羔唱到好似夏韶聲咁。

全晚最亮眼選手則非顏米羔莫屬，獻唱《我心不死》時保持出色發揮，最終獲得昨晚最高分 93 分，車婉婉大讚：「我要畀個新名你，遇強越強顏米羔！」陳慧嫻大讚米羔揀啱歌：「呢隻歌最緊要係講故仔，你嗰種頑強鬥志同埋感情，我覺得你做得好到位，你比原唱做得更好！」肥媽則說：「你一開口唱，我就話呢件嘢偷咗隻歌，唱到好似夏韶聲嗰種 Style。」

俞霏同樣獲得慧嫻讚賞。

俞霏同樣獲得慧嫻讚賞。

劉可（左起）、陳蒨葶同埋王玥齊齊喺危險區「過新年」。

至於獻唱《情意結》的陳俞霏則坦言希望挑戰抒情歌：「一路比賽以嚟好似伍仲衡老師話齋，好 Technique、好嗌，呢首歌可以好好去抒發感情，所以想嘗試吓。」最終俞霏獲得 85 分不俗成績，獲陳慧嫻讚唱得好好，「好從容去 Deliver 到隻歌，由低音去到最高音，完全聽唔到你唱得突兀，做得好好。」