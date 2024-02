「球王」美斯(Lionel Messi)日前隨國際邁亞密(又譯:國際邁阿密)訪港,昨日(4日) 下午4時與香港合演表演賽,卻因為齋坐而引起在場大批球迷不滿,大嗌回水,噓聲四起,引來國際關注。

姜濤與碧咸合照。(IG圖片)

表演嘉賓除了鄧紫棋(G.E.M.)外,更有MIRROR人氣成員姜濤和盧瀚霆(Anson Lo)。兩人事後分享與碧咸、美斯等球員的合照。雖然美斯坐足全場,仍無礙兩人Po相心情,姜濤發文稱見到偶像好緊張,「不緊張…我…我一點都不緊張」;而Anson Lo則淡定許多,發文道:「Thank you for having me」,仲同前輩鄧紫棋合影。

