靚聲女唱將自爆來港初期喊住過日子　童顏女歌手原來係隱世小富婆

由陸浩明（6號）、名廚楊尚友（Christian）主持的J2綜藝節目《不如食豪D》，今晚（5日）一集嘉賓是馬來西亞籍歌手李幸倪（Gin Lee）。楊尚友為愛打邊爐的Gin Lee炮製了「驕傲的哈哈」（海螯蝦小火鍋）、Green Dinosaur（貓屎咖啡提拉米蘇）。Gin Lee則以「火鍋小天后」身份分享了讓打邊爐沒那麼熱氣的秘訣︰「唔好灼熟即刻食，要攤凍食就無咁熱氣。」

今晚（5日）嘉賓是歌手Gin Lee。

節目開始前Gin Lee接受「快問快答」測試。

節目開始前Gin Lee接受「快問快答」測試。

此外，近日Gin Lee再獲網民贈以「萬年銀獎」外號。事緣她在某個頒獎禮，曾連續3年獲銀獎，到今年轉投新公司，仍擺脫不了這命運，她說︰「早幾日喺討論區見到，即刻笑咗出嚟，覺得位網民好creative，相信努力係有回報嘅。」6號拋出金句勉勵Gin Lee說︰「好似『亞軍廷』（去年世界盃冠軍阿根廷）都唔再係亞軍啦。」

Gin Lee跟兩位主持一齊跳唱。

Gin Lee跟兩位主持一齊跳唱。

6號繼續發揮「爛gag王」本色。

Gin Lee 透露2011年來港發展，事業並非一帆風順。早前她接受訪問時提過事業最低潮時情緒達到臨界點，窩居在北角200呎房屋，一到天黑就喊因為沒有底。節目中她回想當日慘況感慨說︰「窮到唔敢出街，屋企有咩食咩，即食麵、罐頭、餅。」

過百元一包的「貓屎王」滴漏咖啡，Gin Lee笑言要聞夠本。

Gin Lee成功通過打忌簾挑戰。

Gin Lee回想事業低潮的日子。

Gin Lee又言印象最深一次，是跟大馬家人報完平安後即刻爆喊︰「唔敢同屋企講自己情況，睇住銀行戶口個數一路跌落去，只夠買一張機票。」正打算放棄，包租婆一句說話令Gin Lee『絕處逢生』，她笑說︰「諗住搬走時包租婆話『李小姐，你仲有按金喺我度喎』。」講都不信，就在一個月時間，Gin Lee的事業出現轉機，越來越多人欣賞。講起北角的舊居，Gin Lee笑言被大馬來港探訪的父母嫌棄︰「我屋企花園都有幾千呎，可以種甘蔗、芒果同菠蘿，嗰邊人間間屋都好大。」

Gin Lee試過同屋企人講完電話後爆喊。

Gin Lee認為「萬年銀獎」稱號很有創意。

Gin Lee接受味蕾測試，分辨不同產地的同一款朱古力產品。

至於明晚（6日）則有黃山怡（糖妹）任嘉賓，Christian分別預備了「叉哩弄銃麵」（黑豚叉燒撈麵）及「芒住你返屋企」（意式芒果奶凍配清酒沙巴翁）。糖妹笑指菜名由來自婆婆︰「婆婆成日話我做嘢沙哩弄銃，我突登起呢個名，睇你哋識唔識寫。」

明晚（6日）嘉實是糖妹。

明晚（6日）嘉實是糖妹。

糖妹與6號急不及待試食叉燒。

原來糖妹是圈中隱世小富婆，隨口可以講出當日金價，每年生日都會為自己買一枚金幣。糖妹不單止投資有道，亦是世一家姐，為弟弟供書教學。

糖妹命名的撈麵「叉哩弄銃麵」。

糖妹是圈中隱世小富婆，獨愛投資黃金。