鄭啟泰離世｜馬浚偉承諾為好友製作紀念特輯：秉承「鬼怪」性格

鄭啟泰突然離世令大家感到震驚。新城首席營運總監馬浚偉今日（5日）於新城電台會見傳媒，接受《香港01》訪問時，對鄭啟泰的離世感到惋惜。

馬浚偉說：「啱啱邀請佢返嚟，所以節目改咗新名叫《得閒hightea》，但係亦都有呢件唔開心嘅事發生。我哋亦都同佢家人，睇我哋完全尊重佢屋企人意願情況之下，我哋先至會作出任何安排。」馬浚偉表示，因為鄭啟泰是新城多年員工，所以亦會為他製作一個紀念特輯，以懷念這位大家的好友。馬浚偉說：「會充滿心意，會秉承鬼怪（鄭啟泰暱稱）性格，佢一路都帶畀人歡樂，得到佢家人同意，亦都會一個比較溫暖，帶畀人歡樂去做，亦都係一個心意。當然定位一定都係得到佢家人同意，正如當日發佈消息。」

問到節目的安排，馬浚偉直言，鄭啟泰堅持帶新人入行，所以與他一同主持節目的主持人也是他的徒弟，所以節目也會由兩位主持繼承。他說：「我哋都會問返兩位主持人，如果佢哋希望或者有信心，用鬼怪（鄭啟泰暱稱）教佢哋或者帶佢哋嘅方向去做節目，繼承佢嘅信念，我都冇諗過會變。當然都要睇佢哋心情，我都係一個管理人，既然呢個節目係鬼怪開出嚟，就繼續有佢喺度，反正都有佢啲徒弟仔喺度做，都係一件美事。」

談到對上一次與鄭啟泰見面，馬浚偉表示並無發現異樣，而有講有笑十分歡樂。他說：「我話有你又講爛gag，佢就話失禮晒，大家都趴喺度笑，仲話：『唔好扣我人工呀！』無論如何一定覺得好不捨，好可惜。無論如何都係鬼怪（鄭啟泰暱稱）嘅性格，佢都係氹人開心，所以我哋都要繼續開心，會用一個正面啲嘅情緒，就算我哋節目都係。」