預測龍年運勢最旺6位TVB小生　兩位愛妻視帝一年紅過一年

龍年已至，去年有不少TVB小生火速上位，並在頒獎禮獲提名，備受公司認可。以下為大家預測龍年最旺TVB小生。

1. 陳豪

陳豪憑電視劇《破毒強人》奪得「最佳男主角」一獎。(葉志明 攝)

陳豪今年憑《破毒強人》奪得「最佳男主角」，再度攞視帝，形象又健康，愛妻形象深入民心，今年絕對是陳豪事業再上頂峰一年。

2. 馬國明

馬國明。（IG@roxannetong）

馬國明（IG@kennethmkm）

馬國明今年又再入圍視帝，雖然無緣攞獎，不過早已坐穩TVB一線男星位置。今年他又靠結婚新聞增加曝光率，引起中港兩地熱議，同陳豪一樣形象健康又有實力，龍年無可置疑機會一定接踵而至。

3. 周嘉洛

周嘉洛。（陳順禎攝）

周嘉洛已升做男主角，年僅28歲已衝擊視帝，在電視劇《痞子無間道》也擔正做男一，相信今年龍年一樣勢不可擋。

3. 丁子朗

丁子朗。(陳順禎 攝)

丁子朗今年參加《亞洲超星團》獲得不少曝光率，又在《萬千星輝頒獎典禮2023》擔大旗做男主持，已可見公司畀足機會。

4. 林正峰

林正峰。（葉志明攝）

29歲林正峰早前因參演《新聞女王》人氣急升，受內地市場青睞，又被公司力捧劇接劇，獲安排趕拍重頭劇《法證先鋒6 倖存者的救贖》，算是潛力股之一。

5. 冼靖峰

冼靖峰。(陳順禎 攝)

「聲夢」冼靖峰今年獲得「最具潛質新人」，年僅25歲的他深具音樂天分，又獲安排入選秀節目《亞洲超聲團》增加曝光率，與《中年好聲音2》人氣成員出席活動，相信今年龍年在音樂方面也會獲公司給予不少資源發展。