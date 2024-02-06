視帝帶埋老婆做飲食達人　網民奇怪冇人圍觀原來有特別原因

黎耀祥近年主力在內地發展，除了拍劇拍綜藝，在網上平台拍片也成為他的拿手好戲。最近他不時周圍去食好嘢，變成了一位飲食達人，介紹不同地方的美食，更帶住老婆一齊出鏡，有事業之餘更是愛妻一號，非常令人羨慕。

黎耀祥帶住老婆一齊出鏡。（片段截圖）

在黎耀祥最新的一條片中，有人留言問：「奇怪，這樣大的明星，居然沒有人圍觀！」他一說起，立即得到網友們的贊同，黎耀祥作為無綫（TVB）三屆視帝，加上「柴九」的形象深入民心，基本上一出街便會有人認得，當他走在大街上而沒人圍觀的時候，的確有些奇怪。

又真係冇乜人圍觀。（片段截圖）

又真係冇乜人圍觀。（片段截圖）

網民奇怪冇人圍觀。（抖音截圖）

有人回覆這個留言，指：「廣東人沒有香港人追星瘋狂，對老廣來說不管誰來了也是同樣的生活，隨便要個合照就散了」，這個解釋也獲得不少讚好。但其實更大的原因，可能是路人都見到你舉機在拍攝，也不想上鏡，或者不好意思打擾，便不再圍觀，這也是一種禮貌。

視帝黎耀祥與太太梁耀蓮（Julia）結婚逾25年仍恩愛如初。（IG@laiyiucheung）

視帝黎耀祥與太太梁耀蓮（Julia）結婚逾25年，常常出雙入對，恩愛如初，身為經理人的Julia也是祥仔的賢內助，為他妥善打點好一切事務。祥仔也鍚到老婆燶，近年北上發展的他當然會帶埋老婆一齊上去，不但一齊出席各大活動，又不時於社交網大曬與老婆的甜蜜照，認真愛妻號一名。