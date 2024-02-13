游嘉欣視佘詩曼鍾嘉欣為學習對象　龍年誓要鏟走AO稱號用演技說話

24歲的游嘉欣今年初在《萬千星輝頒獎典禮2023》中奪得「最具潛質新人獎」，樣子甜美，形象入屋的她，是無綫近年力捧小花之一，不但劇集、綜藝雙線齊發，早前連大騷司儀都見到她的身影，可見機會不斷。藉住農曆新年，游嘉欣今次不晒演技晒廚藝，親自下廚炮製傳統賀年糕點和餃子，寄望龍年繼續步步高升，賺多些錢。



場地：大壹燒鵝（藍田）

游嘉欣自細喜歡看媽咪下廚。（陳順禎攝）

游嘉欣攞起鑊鏟似模似樣，原來她自小學開始就喜歡跟着媽咪衫尾入廚房做小幫手，感覺好溫馨，由小時候看媽咪煮，到現在幫對方煮，所以家常小菜難不到她，早前與肥媽和李家鼎（鼎爺）合作飲食節目，刀功更得到兩位前輩的認可，自詡絕對是入得廚房出得廳堂。

游嘉欣與肥媽和鼎爺先後合作了《肥媽李鼎》和《肥媽李鼎打大佬》，她從兩位大前輩身上見識到「轉數快」，以及如何以搞笑形式去說話而又不得罪人的說話技巧。（陳順禎攝）

問到屋企新年有何習俗必定做？游嘉欣想一想笑言原來都頗多，例如年三十晚屋企要開燈開通宵、不能倒垃圾和用碌柚葉沖涼，踏正12點年初一就要開門迎財神，而且講起才驚覺，原來爸爸是最重儀式感，一踏入新年就會撕爛舊日曆和定必穿得紅噹噹，而她則如日常一樣。

作為年輕人在農年新年定必約好晒節目，拜年、打牌、𢭃利是等玩到盡，而游嘉欣每年定必會去做的，反而是到林村許願樹拋寶牒，因為她記得第一次去許願就靈驗了，所以往後每年都繼續去，近年會祈求工作順利，賺多些錢；其餘時間她則喜歡宅在家好好休息，睇吓電視和剝瓜子。

大家過年最期待的𢭃利是環節，游嘉欣反而覺得好尷尬。（陳順禎攝）

回顧過去一年，游嘉欣回想起來都做了很多工作，由年頭做到年尾幾乎沒怎麼休息過，算是幾順暢，但有些位置都「塞塞地」，例如剛拍完的新劇《非份之罪》，她就曾擔心演不到而情緒低落甚至喊：「因為我由細到大都不是會把情緒放上臉上，是一個長期冷靜的人，所以我一直覺得自己有些位置的情緒是表達不到，例如一些好悲傷的戲對我來說是很大壓力的，反而這套戲很多位都需要我這樣做，記得開工前，我在屋企喊了一晚，但第二日做完之後又發現沒有自己所擔心的問題，幸好又有一個好的對手朱敏瀚幫我，而經過這套戲後，我發覺原來自己都識得把這方面的情緒表達出來。」

游嘉欣自爆拍攝《非份之想》時，曾擔心自己情緒戲表達不好而足足喊了一晚，幸好遇到一個好對手朱敏瀚幫她。（資料圖片）

至於在《萬千星輝頒獎典禮2023》中奪得「最具潛質新人獎」，游嘉欣坦言真的是意外驚喜，記得剛入行時憑劇集《青年心城之撐起青春》有機會參與頒獎禮，當時她坐在台下見到別人在台上講得獎感言，心裡就想希望自己有日都可以站在頒獎台上，便為自己訂下5年目標，沒想到真的在今年達成了。下一個5年，游嘉欣認為獎項不是最重要，反而希望發掘自己更多不同一面，除了拍劇外，希望有機會挑戰不同類型的主持。

游嘉欣視「女飛躍」為下個目標，希望一步一步來。（IG@kayan_yau）

談到她與郭柏妍均是無綫力捧小花，外界難免會將她們比較，可覺得對方是勁敵？游嘉欣覺得每個人的外貌、性格及給人的感覺都很不同，很難比較，做好自己先，「因為我對自己算是有點要求，有時會對自己有好多質疑，所以我會花很多時間去處理自己的事情上，如果連自己都未顧好，就不要想去跟別人比較了。」

游嘉欣（右一）與郭柏妍（左一）同樣是無綫力捧小花。（視覺中國）

游嘉欣明白拍戲是講求經驗，所以日常會去體驗多些不同的事物，也會增值學習不同技能，繼去年考獲車牌後，她現在也正報讀船牌。此外，游嘉欣亦希望學習一下運動類型的，例如空中瑜伽或鋼管舞，她每次看這些表演都覺得很有魅力，所以都想學一門，而游嘉欣自言跳舞都OK的，讀書時期曾參與跳舞學會，現時同校的女團COLLAR成員許軼（Day）也是學會成員之一。

游嘉欣去年成功考獲車牌。（IG@kayan_yau）

游嘉欣笑言當初考完車牌後，心想還有什麼可以學呢？然後就想到船，覺得都ok於是就去嘗試一下。（陳順禎攝）

雖然游嘉欣甚有觀眾緣，但如何面對負評是現今演員必上的一課。游嘉欣坦言有負評是一定的，如果是事實的她會接受然後改進，但例如說她上鏡臉腫，其實她背後已做了很多努力，唯有繼續努力。但有些關乎人格上的攻擊，則是她無法接受的，更曾因此不開心到喊：「有次是直情詆毀我人格，對方明明不認識我，但講到好似好了解我，又說我『好假、扮嘢』之類，對於這些我反而會有不開心和悲傷的情緒，但我通常會去做運動抒發，跑完步就會舒服很多。」

游嘉欣平時靠運動抒發負面情緒。（陳順禎攝）

而新一年的目標，游嘉欣非常老實，希望賺多些錢，還有繼續進步、開開心心、沒什麼煩惱和事業順利。問到又大一歲，可夠膽挑戰一些大膽演出？游嘉欣直言若要她內衣示人，暫時還未能接受到，「但如果劇情推進真的需要這步的話，可能都接受到的。不過現在就這樣說，想起那個情景都有點驚，泳衣都還可，內衣的確有點心理難關。」

在芸芸女藝人中，游嘉欣好喜歡佘詩曼和鍾嘉欣，覺得二人各有不同的魅力，很希望有一天可以像她們那樣成為一個有影響力的人，那人生應該幾成功，「佘詩曼很有女王的氣場，她行出來會忍不住望著她，和很想靠近她，而且她演任何角色，你都會很喜歡。而鍾嘉欣給人的感覺很和善，就算沒看過她的戲，只看樣子都覺得她是很好的人，有天使的感覺又勁靚。所以我非常羨慕林正峰可以同她們都合作過，希望自己日後都有機會。」

游嘉欣視佘詩曼和鍾嘉欣為學習對象，大讚二人有魅力，希望有一天可以像她們那樣成為一個有影響力的人。（陳順禎攝）

佘詩曼和鍾嘉欣。（IG圖片）

事業起飛，但愛情未有起色。去年有報道「A0」的她終於「出Pool」，其後她否認傳聞。游嘉欣在這方面有點矛盾，一方面很想嘗試拍拖，但又很難與事業兩兼顧，「因為我們做這行業時間不定，想想若身邊多一個人，怎樣去顧及對方呢？所以我想事業好些再去想這個事情。」

雖說如此，但游嘉欣對拍拖抱開放的態度，並不抗拒，但她要遇到一個最適合的人，才會選擇開始，不想隨便投入一段關係，結束又開始、結束又開始這很浪費時間。問到有何擇偶條件，游嘉欣表示：「穩重、成熟、幽默，𠱁到我笑，可以花到時間陪我，亦要理解我的工作，我覺得大我7至10年是最好。（首選圈內人定圈外人？）應該會圈外，因為我不喜歡跟另一半同一公司或同一行業，感覺會比較多磨擦。」

游嘉欣去年擔任好友陳嘉慧結婚的姊妹團。（資料圖片）

游嘉欣去年擔任陳嘉慧結婚的姊妹團，她說見到對方那麼幸福都會對愛情有憧憬。（陳順禎攝）

另，游嘉欣原來不喜歡「A0」這個稱號，她語帶激動說：「並不是我自己講，而是在《#後生仔傾吓偈》裡面要填status，那我真的沒有拍過拖，難道填『A2』、『A3』嗎？我當刻只是講事實，沒想到會被人講那麼久。而且有時外面的人會把集中力放了在這兩個字裡面，而忽略了我的努力或作品，所以我不喜歡。」

游嘉欣原來不喜歡「A0」這個稱號。（電視截圖）

游嘉欣希望大家多關注她的努力或作品。（陳順禎攝）