鄭秀文久違4年去北海道旅行　疑因食生蠔突然肚屙嘔吐匆忙回港

天后鄭秀文（Sammi）去年經歷情緒及健康高低起伏，休養半年後，身體狀況大有好轉，近日也多更新社交網，多與友人聚會，又Keep住做運動，相當健康陽光。不過鄭秀文又發生不幸事，昨日（7日）她透露去年因身體未好返，取消了英國之行和韓國之行，前後4年未有去旅行，今次北海道之旅終於成行，卻懷疑食了生蠔，出現突發狀肚痾及嘔吐，原本9日行程縮短至一日便回了香港。

鄭秀文（IG@sammi_chengsauman）

鄭秀文發文指：「一月初，見身體終於強壯番好多，於是決定去一次外遊，然後才展開2024年的工作。而地點是北海道二世古（而mi從未去過北海道😅）去年亦因未痊愈恢復，取消了英國之行和韓國之行，所以mi可以說是前後四年未旅行過了。帶住感恩輕鬆的心情起程，旅程合共九天，誰知最終竟變成一天旅程，電光火石之間必須匆忙回港。深深體會，人生總是充滿未知和變數。而在上機時Mi自己又突發肚痾又嘔，幸得溫柔的空姐施以援手。謝謝你，溫柔的空姐。☺️🙏我必須趕回港，媽媽當時因急病入了醫院…….Long story, 稍後分享。#謝謝至愛的團友對我處境的包容和體諒#二世古一日之旅#屙嘔估計是吃了沒有煮熟的生蠔🫣#老媽子復原得很快😁#謝謝溫醫生醫治和謝醫生的關懷#謝謝每一位姑娘」

鄭秀文透露久違去北海道旅行卻肚屙。（IG@sammi_chengsauman）

鄭秀文去旅行。（IG@sammi_chengsauman）