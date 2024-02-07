龍年煲劇攻略出爐　《大叔的愛》回歸聚焦「春牧CP」甜蜜婚姻生活

農曆新年將至，你準備好如何度過五日連假了嗎？「黃Viu」準備好「龍年開運煲劇福袋」，讓觀眾拜年期間仍然能夠無縫煲盡新番日劇、大熱韓劇，以及話題韓綜，輕輕鬆鬆與親朋好友打開話匣子！

集搞笑與愛情元素於一身的《大叔的愛－Returns－》正於亞洲熱。

本季新番日劇：《大奧》、《大叔的愛－Returns－》

集搞笑與愛情元素於一身的《大叔的愛－Returns－》正於亞洲熱播，今季故事聚焦在「春牧CP」的婚姻生活，同時帶出了不少已婚人士的煩惱，劇情貼地寫實，獲得了不少觀眾的喜愛，更使劇集一舉登上「冬季日劇滿意度調查」榜首！

《大奧》講述皇族之後五十宮倫子（小芝風花飾）下嫁第十代將軍德川家治（龜梨和也飾）締結政治婚姻。

如果你鍾情日本史劇，由小芝風花和龜梨和也領軍的「令和版」《大奧》正是你的不二之選，劇情講述皇族之後五十宮倫子（小芝風花飾）下嫁第十代將軍德川家治（龜梨和也飾）締結政治婚姻，為了獲得將軍的寵愛，後宮佳麗的戰爭正式拉開帷幕。為還原江戶時代，《大奧》全程在京都取景，實行以靚人靚景擄獲觀眾芳心。

二月熱播韓劇：Viu Original《絕佳的解決士》、《夜晚開的花》、《愛情少一啪》

姜其永首度擔正之作，Viu Original原創律政復仇韓劇《絕佳的解決士》首播便取得3.3%收視，成績超越同時段前作《戀愛不可抗力》和《奇蹟的兄弟》，走勢凌厲；網民對於劇集評價正面，更一致讚好姜其永和吳珉錫的演技！

韓劇《愛情少一啪》則講述無性夫妻為了改善生活，化身狗仔隊勒索出軌男女。

新一年最緊要開開心心，為你推介古裝喜劇《夜晚開的花》，該劇開播以來收視節節上升，李荷妮和李鍾元雖相差11歲卻默契十足，讓觀眾留下深刻印象！19禁愛情韓劇《愛情少一啪》則講述無性夫妻為了改善生活，化身狗仔隊勒索出軌男女，題材大膽新穎；導演也藉着不同的出軌案例，讓觀眾正視愛情的黑暗面。

話題戀愛綜藝：《換乘戀愛3》、《Couple Palace》

近年韓國綜藝流行戀愛真人騷，其中最具話題的《換乘戀愛3》和《Couple Palace》已經登陸平台，前者邀請已經分手的素人情侶入住同一屋簷下，讓他們自行決定與舊愛再續前緣，還是展開一段新戀情；後者則集結100名高質單身男女，當中不乏型男索女，他們將會透過一連串的遊戲認識彼此，從中尋找想要共度餘生的伴侶。