46歲爆肌人夫靚仔又打得　內地宣傳電影獲同性當場示愛即時面紅

現年46歲的動作男星安志杰（Andy），與有「警鐘胸」之稱的索模太太Jessica C.於2017年在美國夏威夷舉行婚禮，兩人育有一仔一女，7歲大女Tessa和5歲幼子Elvis，一家四口美滿幸福。

安志杰和Jessica C.與在2017年10月15日於夏威夷完婚，現育有一仔一女。（IG@jesscambensy）

安志杰一家四口都高顏值。（IG@jesscambensy）

雖然擁有令人羨慕的靚仔樣及一副爆肌Body，但安志杰入行至今勁少緋聞，是圈中的好好先生和好爸爸，平時在他社交平台見到的不是與太太Sweet到爆的夫妻相，便是勁溫馨的家庭照，可見他非常顧家。

安志杰與Jessica C.就算做了父母，依然Sweet。（IG@jesscambensy）

安志杰和太太Jessica C.早前慶祝結婚6週年。（IG@andyonimal）

安志杰個body不得了。（IG@andyonimal）

同時，安志杰也有繼續他的演藝事業，之前就與內地武打演員謝苗合作電影《緝惡》，片中不乏大型動作及槍戰、飛車場口，非常有睇頭。近日安志杰與謝苗也一同現身北京一間電影宣傳，在互動環節中，現場竟有男粉絲向安志杰表白：「我喜歡你長長久久，給你比心，剛才你站著的時候，看那個屏幕投影在你身上，有一個公字哦，然後我就忽然想起想對你喊一聲，老公我愛你。」

男粉絲向安志杰比心。（小紅書截圖）

還叫安志杰老公。（小紅書截圖）

安志杰聽到有男粉絲即場示愛，即露出一副害羞的樣子，臉瞬間紅到了脖子，但很快就回過神來，回覆對方：「那我該叫你老婆嗎？」引起全場笑聲，兩人最後還隔空擁抱，氣氛非常好。

安志杰即時面紅，好可愛。（小紅書截圖）

安志杰幽默回應男粉絲。（小紅書截圖）

與男粉絲隔空攬攬。（小紅書截圖）

+ 13

而網民也紛紛留言：「被同性喜歡才是真正的高級」、「安志杰是真的帥，曾經有段時間特別迷他。」、「我也點很喜歡他，好男人。帥」、「絕了啊 男女通殺 通殺」、「這個臉，可能以前跟他老婆表白都沒這麼紅」、「安志杰超帥，在我心裡他跟吳彥祖一樣帥」。

網民激讚安志杰。（小紅書截圖）

網民激讚安志杰。（小紅書截圖）

網民激讚安志杰。（小紅書截圖）