超級富三代疑駕駛法拉利顛覆貼地低調人設　繞車怪異舉動惹熱議

霍英東長子嫡孫霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶結婚至今已踏入12年，兩人育有1子2女，一家五口生活幸福愉快。雖然霍啟剛出身名門，家族身家估計至少300億港元，居於清水灣的3層樓高、價值1.6億獨立豪宅，擁有私人花園和泳池，而郭晶晶婚後過住豪門少奶奶的生活，但夫妻倆卻從不追求奢華的物質享受，日子過得相當實在，因而被譽為「最樸實的豪門夫妻」。他們教育小朋友亦奉行貼地政策，即使家中不乏名車兼有私人司機，但他們仍會不時帶同小朋友坐巴士等公共交通工具。

郭晶晶同霍啟剛到意大利參加威尼斯雙年展。（網上圖片）

霍啟剛同郭晶晶結婚多年一直十分恩愛。（IG/@fok_kenneth）

霍啟剛與郭晶晶一家五口。(IG圖片)

霍啟剛的貼地樸實低調的形象早已深入民心，早前卻有網民影到疑似霍啟剛於停車場取車的視頻，並指他要駕駛的車就是一輛紅色的法拉利跑車。該名博主寫道：「香港街頭偶遇霍啟剛開法拉利出門辦事，身旁沒有保鏢跟助理，非常低調隨和」。片中影住霍啟剛單手插袋，正走向前方一輛紅色法拉利跑車，他一臉疑惑望向跑車，並在車旁巡視了一圈，仔細觀察着。不過片段並沒有影到霍啟剛有登上該輛跑車，所以不知道是否真的是屬於他的座駕，而此片亦惹來網民熱議。

網民表示影到霍啟剛開法拉利。(小紅書)

有網民就指出霍啟剛貴為富三代，即使平日生活貼地樸實低調，但擁有法拉利也是很普通和合理的事，又指：「有沒有一種可能，法拉利對他來說很樸素了。」不少網民都大讚他說：「上車前繞車一周，考到車牌後有多少人是能繼續做的」。可是有網民就質疑這架車未必是屬於霍啟剛的，他的舉動和表情看來跟這輛車「不太熟」，也有網民指他被影到駕駛名車豈不是顛覆了他的貼地人設。

疑似霍啟剛走向法拉利的片段。(小紅書)

疑似霍啟剛走向法拉利的片段。(小紅書)

疑似霍啟剛走向法拉利的片段。(小紅書)

疑似霍啟剛走向法拉利的片段。(小紅書)