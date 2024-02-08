胡鴻鈞現身《唱跳「夜」尖咀》 表示見到美斯已心滿意足

在尖沙咀栢麗大道舉行的《唱跳「夜」尖咀》音樂活動於昨晚 (3 號) 圓滿完成，表演嘉賓包括胡鴻鈞、限定二人組合 GX 之鼓鼓呂思緯和蕭秉治、陳浚霆 、Aska 張馳豪、安俊豪、梁樂童、蘇家欣、康志維及新晉四人女子組合 SPIRAL，再加上Busking 組合藍波灣和跳舞隊 Rockz Elements參予，一眾表演單位的精彩演出令現場觀眾看得非常過癮。

全場演出由黃昏5 時正便開始， 四人女子組合 SPIRAL 打頭陣先跳唱了最新派台歌 Not Bad，然後獻唱了陳百強的「再見 Puppy Love」；緊接的是來自 HOY 電視選秀節目的梁樂童和康志維，他倆在台上也合唱了一曲「手心的薔薇」；之後男歌手安俊豪也帶來了同門師妹蘇家欣，為大家表演了多首精彩歌曲；風少陳浚霆獻唱了剛成為電視劇「愛回家」片尾歌的「大個之後」，也在旅港瑞士籍 busking 歌手 Andy Schaub 的木結他伴奏下合唱了「星晴」，風少說：「今次參與《唱跳「夜」尖咀》心情很緊張也很興奮，很難得有這個機會和大家在尖沙咀一起 busking 。而《大過之後》做了劇集片尾歌後反應也很好，初初很多人也不知是誰唱的，但聽多幾次便知道是我唱的，他們也在問我什麼時候會正式推出這首歌和可以看到 MV。」；Aska 張馳豪以木結他自彈自唱了 I Am Yours，台下觀眾也有為他和唱。

包括鼓鼓呂思緯和蕭秉治之限定二人組合 GX 一出場便唱出他倆在 「MP魔幻力量」時的「射手」，之後他倆便合唱了以 GX 名義推出的首支單曲 Baby Girl ，接著鼓鼓獻唱了「為愛而愛」和「當我變成我們」，秉治也唱了「外人」及「我還是愛著你」，然後他倆再在台上合體表演了 GX 名義的第二首派台歌「認愛」後，工作人員把由歌迷預祝秉治 2 月9 日生日快樂的蛋糕送到台上，歌迷們也很有心思的把 GX 即將在高雄舉行的演唱會海報設計放在蛋糕面上，讓秉治非常感動，他和鼓鼓也順道在台上透露不單止會在高雄、上海和廣州等地舉行巡唱外，也會於今年五月時把巡唱帶到香港，回後台 GX 跟記者說：「很久沒來香港工作了，現場歌迷反應非常好，也認識了一些新朋友，明早(4 號)便要早機回高雄出席簽名活動，也要為巡唱做預備。」；壓軸出場的 Hubert 胡鴻鈞先帶來一曲「祝君好」，然後便是加盟新唱片公司後的單曲 Give Me A Chance 和 Silence ，最後以一曲「凡人不懂愛」為《唱跳「夜」尖咀》音樂活動劃上完美句號。Hubert 在後台接受訪問時說：「今晚帶了四首歌給現場觀眾，他們很熱情，很高興可以在這個戶外舞台上和大家見面，空閒時我也會去尖沙咀購物。去年放了不少時間在內地體驗，今年因開劇關係會有更多時間留在香港，不過也會視乎工作安排中港兩邊走，今次會拍攝的是邵氏網劇《執法者們》，以黃宗澤的線人身份和他有不少對手戲，不過暫時看了十集劇本也未看到有感情線，我也是很期待的。去年在內地去了很多城市舉行個唱，今年也有計劃在香港開 show ，很多歌迷也在問我這事。」記者問及他做了很多年歌迷的偶像，前天如小 fans 般去追美斯，Hubert 說：「很難得球王來香港，我也在他附近所以便過去看他，雖然未能和他合照或拿到簽名，但不會失望，能親眼看見他也很心滿意祝，我也以手機拍下他進入酒店。」當被問是否會有「偶包」未能如其他粉絲看到美斯時很瘋狂的這和尖叫，Hubert 笑說：「這和偶包沒有關係，因我本身是內斂、成熟、斯文和文靜，儘管我內心是很澎湃的，但因為我不懂得如何表達，唯有放在心中默默支持。」