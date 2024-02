華姐冠軍人妻激罕放閃表白老公　開胸露背超性感曬身材隨時生龍B

現年39歲的鍾嘉欣(Linda)於2015年與脊醫老公Jeremy Leung結婚,婚後3年抱兩先後誕下大女Kelly與二仔Jared,2022年再誕下孻女Anika,組成了五口幸福之家。Linda婚後以家庭為重,偶爾才會抽時間返港接Job,大部分時間都是用來陪伴家人。雖然她已成為人母,生活以子女為重心,但也不忘與丈夫爭取機會享受二人世界。昨日鍾嘉欣就激罕放閃,於IG post了多張她和老公日前到馬爾代夫旅遊度假的甜蜜合照,大曬恩愛。

嘉欣一家五口好幸福。(ig圖片)

Linda有3個小朋友。(ig圖片)

鍾嘉欣留言寫道:「First time ever! Without kids! Thank you Mom and Dad, Abba and Papa, for helping us take care of our 3 munchkins so that Jer and I could go on this magical trip to the Maldives. 🌊🏝️🚤🐟✨ We relaxed….had a spa, deep talks, long walks on the beach, snorkeled, sailed, swam, and kayaked. We snuggled, we napped, and decompressed. It was a fabulous, romantic trip. #yourstilltheone #goingonto9years #feelslikedatingagain #iloveyou 」表示她和老公有了小朋友之後,有史以來第一次,兩人沒帶同孩子一起出遊,感恩有父母幫忙照顧。她和老公玩了各種水上活動,散步、聊天,度過了非常美妙又浪漫的旅程。她又公開表白老公,冧爆表示老公依然是他的唯一所愛,兩人結婚至今踏入9周年,感覺就像拍拖一樣,又對老公說「我愛你」。

鍾嘉欣同老公激罕放閃。(ig圖片)

相中可見,鍾嘉欣以短褲和泳衣上陣,大晒Fit爆身材,一雙白滑美腿更是十分搶鏡,兩人甜蜜互動,閃盲網民。有網民就笑言:「BB no.4 comming!」指她和老公隨時造人成功生第4胎。另外鍾嘉欣昨晚又於IG story分享了她身穿性感開胸大露背長裙,由酒店房間走出屋外海洋的片段,盡騷誘人身材,性感指數爆燈。

鍾嘉欣好性感。(ig圖片)

鍾嘉欣身材fit爆。(ig圖片)

鍾嘉欣好誘人。(ig圖片)

