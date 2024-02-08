拜金港姐胞姊曬極品身材超震撼　細妹妒忌：豐胸500次都唔夠佢嚟

有「拜金港姐」之稱的2019年港姐五強蔡嘉欣（Kayan）與家姐Nicole一向感情極好，兩姊妹亦不時於社交網上曬出合照，隔空互動，足見姊妹情深。去年12月蔡嘉欣與拍拖7年的圈外富貴男友Derek結婚，她的六人索爆陪嫁姊妹團當中，也包括了她的家姐Nicole。Nicole雖然沒有參加選美，但她的靚樣和超有料身材絕對可以媲美細妹蔡嘉欣。難得是她亦不介意性感示人，間中會在IG上發放性感福利照。

蔡嘉欣與家姐Nicole。(ig圖片)

蔡嘉欣與富貴老公Derek。(ig圖片)

蔡嘉欣的索爆姊妹團。(ig圖片)

蔡嘉欣的索爆姊妹團。(ig圖片)

蔡嘉欣家姐Nicole身材超好。(ig圖片)

近日Nicole就到了泰國布吉旅遊，並於IG留言寫道：「在這裡的時間可以停留慢一點嗎☀️🌊」她出了幾個post分享她此行的性感美照，當中包括她身穿超Deep V長裙大騷豐滿身材以及白滑玉背，但最震撼的還是她於海灘上身穿白色比堅尼look，極品級上圍衝擊一眾網民視覺，完全可以稱得上是最強body，下身比堅尼位的設計更是性感誘人。她這輯噴血美照除了引起網民哄動熱議：「姐姐好猛烈」、「太強了吧」，「姐姐人靚身材正👍👍👍」就連她的一些KOL好友都議論紛紛。

蔡嘉欣家姐身材超好。(ig圖片)

旅遊達人謝利Jerry.C（陳國熙）不禁驚嘆：「有無咁大呀？葉子楣都唔夠你嚟！」蔡嘉欣陪嫁姐妹團成員Manson就tag了蔡嘉欣問道：「@kayan.c 你阿媽好唔公平呀😢點解你一半都冇嘅？」有網民笑言：「猛烈到咁？！🔥@kayan.c 點豐胸都搞唔掂喎！」還引出了蔡嘉欣親自回覆說：「豐500次都唔夠姐姐嚟呀，點解我媽畀晒啲營養姐？」

蔡嘉欣家姐Nicole擁驕人身材令人羨慕。(ig圖片)

蔡嘉欣家姐Nicole擁驕人身材令人羨慕。(ig圖片)

蔡嘉欣家姐Nicole擁驕人身材令人羨慕。(ig圖片)

蔡嘉欣家姐Nicole擁驕人身材令人羨慕。(ig圖片)