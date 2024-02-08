麥玲玲爆安德尊係新界地王「仲用緊面個浸」　 揭財神專業戶辛酸

堪輿學家麥玲玲帶領黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，昨晚（7日）一集主題為「利是唔係咁樣𢭃」，嘉賓是人稱「大王」的安德尊。



昨晚嘉賓是財神專業戶安德尊。

安德尊與玲玲師傅大吐扮財神苦水。

「大王」安德尊，每逢農曆新年，他都會以財神身份亮相，自言扮財神時間，比另一位財神專業戶「修哥」胡楓還要耐︰「入行第二年就做財神，做了差唔多30年，其實辛苦你唔知。」他透露問題出在那頂帽，由竹枝或木條撐起，長時間戴會弄致頭痛，他跟行仔說︰「後生仔做會頂唔順，拍嘢6到10個鐘，你話頂唔頂得住，箍到頭痛。不過都有好處，嗰時啱啱出道無人識，但着住財神衫好受歡迎，啲人走埋嚟摸你，嗰種感覺好得意。」安德尊自爆有一個多年習慣，就是收到有福氣、名氣長輩畀的利是，都會儲起來，他笑說︰「儲到而家擺喺成日見到地方，係一種紀念。」

玲玲師傅表示要有福份的人，才有資格扮財神。

玲玲師傅笑言到新年才知TVB請了那麼多員工。

玲玲師傅從玄學上分析，𢭃到有財福人仕的利是，可以沾到對方的好運，她解釋說︰「呢個係一個運氣傳遞，點解啲人咁鍾意收家燕姐、阿Bob、你同我嘅利是，就係咁原因。大家覺呢班人運氣唔錯，可以沾到對方好運。」玲玲師傅講笑話最好當然是𢭃到四大發展商的利是，福澤更佳。她又取笑以安德尊身家，自然可以儲起這些利是不用，接住她爆料說︰「江湖傳聞大王好有錢，新界眼望啲地都係你嘅，你使緊面個浸啫。啲後生（指住Jojo同行仔）唔夠錢用就要拆，有頭髮邊個想做癩痢。」

安德尊有儲利是積福氣的習慣。

此外，玲玲師傅拆解初一不洗頭的謬誤，是緣於古時男女都留長頭髮及科技不發達，她解釋︰「睇書研究過以前啲人好少洗頭，因為洗完頭冇得乾，無理由新正頭披頭散髮鬼咁見人，而家唔同有風筒，可以好快吹乾。」她又揭露每到新年就知道TVB有好多員工，又試過第一年派利是給記者後，第二日便收到銀行打電話來道謝︰「因為有記者影咗我派個封利是登咗報，銀行咪知囉。」