莫華倫嫩妻被批P圖扭曲　繼續騷超誇張身材反擊：真的不瘦但enjoy

「中國三大男高音」之一、現年65歲的莫華倫去年7月與內地女高音歌唱家王冰冰再婚,雖然兩人年齡差距大,但無阻莫華倫與嫩妻大曬恩愛!早前莫華倫同王冰冰到大球場睇美職球隊國際邁亞密對港隊的賽事,王冰冰更在現場興奮打卡,身穿超貼身連身裙的王冰冰,大騷超豐滿身材,誇張曲線一覽無遺,但就被網民指穿着與大球場有點格格不入,還被發現疑似P圖,腰位異常扭曲,更離奇變長臂猿。對此,王冰冰今日(8日)就發長文反擊,拒絕容貌焦慮!

經常大曬恩愛!(小紅書圖片)

早前莫華倫同王冰冰到大球場睇美職球隊國際邁亞密對港隊的賽事。(小紅書圖片)

身穿超貼身連身裙的王冰冰,大騷超豐滿身材,誇張曲線一覽無遺。(小紅書圖片)

但就被網民指穿着與大球場有點格格不入,還被發現疑似P圖,腰位異常扭曲,更離奇變長臂猿。(小紅書圖片)

王冰冰日前與莫華倫飛到夏威夷為新年演出作準備,更寓工作於娛樂,趁機在當地旅行度假,連日來王冰冰曬出不少度假靚相,身穿緊身小背心的她盡顯迫爆身材,非常吸睛!對於早前的一輯打卡照惹來網民對她的身材指指點點,王冰冰就回應:「這幾天剛到夏威夷,真的被這裏陽光大海和簡單生活所徹底放鬆enjoy,同時也看到前天的那篇在香港大球場看球的文章過了100萬的點擊量,和幾千條的評論,大部分是說我的身體和衣服的,我想說,我很enjoy我自己這樣不很瘦,有肉肉的身體,我也不打算要隱藏他們,我覺得他們都是我身體可愛證明我那麼愛美食的存在。」

夏威夷度假。(小紅書圖片)

盡顯迫爆身材,非常吸睛!(小紅書圖片)

反擊網民!(小紅書圖片)

王冰冰認為展現好身材並無不妥:「我覺得挺好,我也喜歡那個卡戴珊品牌skims的衣服,她的概念很好的詮釋了衣服賦予每一個女性該有的意義,不管你是什麼樣的身材,你都可以大膽自信展現你身體的胖瘦美醜,不怕被定義,衣服也是你皮膚一樣重要而舒服的存在,love yourself as love your skin.在這裏祝大家春節快樂,都有積極向上陽光的新一年。之後幾天也會分享一些這些天節日我的音樂。」相中所見,身穿吊帶連身短裙的王冰冰,繼續大騷好身材,不少網民都留言表示支持!

繼續大騷好身材。(小紅書圖片)

王冰冰認為展現好身材並無不妥。(小紅書圖片)

拒絕容貌焦慮!(小紅書圖片)