莫華倫嫩妻被批P圖扭曲　繼續騷超誇張身材反擊：真的不瘦但enjoy

「中國三大男高音」之一、現年65歲的莫華倫去年7月與內地女高音歌唱家王冰冰再婚，雖然兩人年齡差距大，但無阻莫華倫與嫩妻大曬恩愛！早前莫華倫同王冰冰到大球場睇美職球隊國際邁亞密對港隊的賽事，王冰冰更在現場興奮打卡，身穿超貼身連身裙的王冰冰，大騷超豐滿身材，誇張曲線一覽無遺，但就被網民指穿着與大球場有點格格不入，還被發現疑似P圖，腰位異常扭曲，更離奇變長臂猿。對此，王冰冰今日（8日）就發長文反擊，拒絕容貌焦慮！

經常大曬恩愛！（小紅書圖片）

早前莫華倫同王冰冰到大球場睇美職球隊國際邁亞密對港隊的賽事。（小紅書圖片）

身穿超貼身連身裙的王冰冰，大騷超豐滿身材，誇張曲線一覽無遺。（小紅書圖片）

但就被網民指穿着與大球場有點格格不入，還被發現疑似P圖，腰位異常扭曲，更離奇變長臂猿。（小紅書圖片）

王冰冰日前與莫華倫飛到夏威夷為新年演出作準備，更寓工作於娛樂，趁機在當地旅行度假，連日來王冰冰曬出不少度假靚相，身穿緊身小背心的她盡顯迫爆身材，非常吸睛！對於早前的一輯打卡照惹來網民對她的身材指指點點，王冰冰就回應：「這幾天剛到夏威夷，真的被這裏陽光大海和簡單生活所徹底放鬆enjoy，同時也看到前天的那篇在香港大球場看球的文章過了100萬的點擊量，和幾千條的評論，大部分是說我的身體和衣服的，我想說，我很enjoy我自己這樣不很瘦，有肉肉的身體，我也不打算要隱藏他們，我覺得他們都是我身體可愛證明我那麼愛美食的存在。」

夏威夷度假。（小紅書圖片）

盡顯迫爆身材，非常吸睛！（小紅書圖片）

反擊網民！（小紅書圖片）

王冰冰認為展現好身材並無不妥：「我覺得挺好，我也喜歡那個卡戴珊品牌skims的衣服，她的概念很好的詮釋了衣服賦予每一個女性該有的意義，不管你是什麼樣的身材，你都可以大膽自信展現你身體的胖瘦美醜，不怕被定義，衣服也是你皮膚一樣重要而舒服的存在，love yourself as love your skin.在這裏祝大家春節快樂，都有積極向上陽光的新一年。之後幾天也會分享一些這些天節日我的音樂。」相中所見，身穿吊帶連身短裙的王冰冰，繼續大騷好身材，不少網民都留言表示支持！

繼續大騷好身材。（小紅書圖片）

王冰冰認為展現好身材並無不妥。（小紅書圖片）

拒絕容貌焦慮！（小紅書圖片）