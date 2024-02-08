女神李賢遊日比堅尼浸溫泉震撼網絡 拒全裸出鏡：唔想尺度太大
撰文：林迅景
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睇旅遊節目，除了食玩買之外，網民最期待的可說是美女浸溫泉的一幕。被喻為「ViuTV隱藏靚主持」，曾擔任過《學神出沒注意》、《水著考有Feel》等節目的李賢（Leanne），早前與YouTuber蝦條哥去了日本旅行，還拍了一系列介紹當地名勝的節目，除介紹的景點夠特別，李賢浸溫泉的畫面更是吸引。
李賢遊日玩乜嘢？
李賢（Leanne）接受《香港01》訪問，她提到其實這系列的YouTube片，是應YouTuber蝦條哥的邀請，到日本自駕遊。她說：「自駕遊由日本九州玩到去關西，同埋試吓日本唔同嘅特式住宿，例如由千幾蚊一晚到萬幾蚊一晚嘅溫泉旅館同寺廟都有。之後幾集，好似頭先提到會去寺廟住，同埋我會揸車，係我三年前考到車牌第一次喺外國揸車，其實喺香港都只係揸過一程10分鐘嘅路，所以好大挑戰，另外仲喺大阪挑戰咗大胃王。」
李賢：好攰，好有滿足感
第一條YouTube片播出至今兩個星期已獲得超過26萬瀏覽次數，新一條YouTube片在3日之內也有近14萬瀏覽次數，成績相當理想。在網上討論區中，更有不少網民熱烈討論，亦大讚影片的主角李賢有樣有身材，主持得十分好。李賢表示，雖然拍攝過程緊湊，但也很享受。她說：「有辣有唔辣，每日call 07 （早上7點）拍到夜晚，仲要預早起身化妝，都好攰，不過拍完之後見到大家咁好反應都好有滿足感。」
比堅尼浸溫泉
為什麼去日本浸溫泉只是穿泳衣？李賢就回答：「我哋大家都默認咗係要着泳衣浸溫泉，因為都唔想尺度太大，我自己接受唔到全裸。」網民在討論區激烈地討論，大表支持，她亦借機會多謝。她說：「多謝，如果仲有興趣同時間請繼續支持。」亦有網民表示，懷疑李賢不是「真材實料」，她亦笑指自己會「熱脹冷縮」。她說：「細個常識科都有教熱脹冷縮嘅原理，浸溫泉就會自然大咗，不過整唔整都好，大家睇得開心最緊要。」
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