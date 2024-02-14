黃夏蕙曾扮12生肖造型黃大仙搶頭炷香　今年將開拍電影重現經典

93歲黃夏蕙（夏蕙姨）其實曾經網友封為「頭炷香神獸」，事緣她從2007年開始養成一個習慣會每年到黃大仙搶頭炷香，而且更會以不同生肖造型上陣，求神明保佑。講到當中最經典的一刻是夏蕙姨在2003年曾經試過被鏡頭捕捉到被民眾扯甩假髮的一幕，畫面讓觀眾至今也非常深刻難忘。

夏蕙姨試過被扯甩假髮。（有線新聞影片截圖）

曾上節目講述黃大仙上香傳統習慣

夏蕙姨在2021年曾經上Viutv節目《晚吹 – 總有一瓣喺左近》講述過往每年會去黃大仙上香的傳統習慣，她表示：「以前每年年三十晚都會約鄧碧雲、鳳凰女及司徒關佩英去黃大仙祠上頭香。」不過後來好友們都相繼離世，但她表示仍然堅持會維持這個習慣。她說：「依家得返我一個，其實我都好驚，我每年都同黃大仙講，叫佢畀我長命啲，等我可以繼續代佢哋（好友們）拜，同埋為社會做多啲事，做到佢唔畀我做嗰時，我先唔做囉！」

夏蕙姨在2021年曾經上Viutv節目《晚吹 – 總有一瓣喺左近》講述過往每年會去黃大仙上香的傳統習慣。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

夏蕙姨指好友們都相繼離世，但她表示仍然堅持會維持這個習慣。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

夏蕙姨開拍電影《夏蕙傳》重現十二生肖造型

夏蕙姨在去年已經有預告過會開拍《夏蕙傳》，更會以多達40個造型上陣，以電影倒敍形式拍攝，題材是由小時候拍到終老，劇透畫面會相當震撼。夏蕙姨這一套新電影的戲份當然會有觀眾最印象深刻的每年上頭炷香情節，可以重現她歷年打扮過的十二生肖造型，相當有紀念性。根據夏蕙姨今年初出席活動指新電影終於有進一步消息，落實會在今年三月及四月期間開拍，不過上映日期尚未透露。

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