專訪｜黃智雯否認失落視后而走　離巢找滿足感：同自己講唔使後悔

2023年對於黃智雯而言，不但感情生活上與拍拖11年的圈外男友拉埋天窗，升呢人妻身份；工作上也有巨大的改變，決心跳出效力了16年的娘家無綫外闖。她否認不甘年年做視后陪跑員，所以無癮走人，而是希望給自己多些挑戰自己。雖然未來是如何無人會知，但黃智雯很肯定地說：「同自己講唔使後悔！」



黃智雯於2023年不但升呢做人妻，事業上也發生巨變，決定離開娘家無綫。（陳順禎攝）

場地提供：Pier 1929 (灣仔碼頭）

化妝：諺瞳.小白

髮型：Jay @ HoLA

服裝：self-portrait

黃智雯當年於演藝學院畢業後便參加《2007年度香港小姐競選》，雖然最後5強止步，但從此打開其演藝之路。黃智雯無後台、無人脈，真真正正是默默耕耘，16年來一步一步從跑龍套打拼上來成為女主角。很多人觀眾都會覺得黃智雯「一定唔會離開TVB，佢離開TVB可以去邊？」所以當她去年決定約滿離巢時，不少人感到驚訝。

黃智雯當年於演藝學院畢業後便參加《2007年度香港小姐競選》。（視覺中國）

黃智雯坦言要離開效力了16年的娘家，這個決定的確需要勇氣，但有感已經在舒適圈多年，覺得是時候轉變，想出去嘗試更多，尤其近兩年接觸了舞台劇，成為觸發點：「因為在公司的環境好舒服、好舒適，而去到新一個領域舞台劇，我真的很像一個初哥，至今我做了3個舞台劇，難度是愈來愈難，去年的《薄伽梵歌》，對我是一個很大的影響，排練時遇到好多挫折，每日個腦都好像快要爆開一樣，因除了要記大量台詞外，還有體力的挑戰，當中有一個情節我要約30分鐘Solo，排練時，導演一直都未滿意，試了好多方法都還是滿足不到對方要求，我當時很氣餒，不斷問自己欠缺什麼，直到臨入台的時候，我崩潰到哭了幾次，回到家坐在床上想到又會哭，好忟自己想不到方法解決，有力不從心的感覺。」

黃智雯去年挑戰舞台劇《薄伽梵歌》。

黃智雯稱演出前好大壓力。（IG@wong_manman）

去到正式演出時，黃智雯跟自己說不理了，然後將自己身上所有的框框、重擔和平時顧慮的東西全部放下豁出去演，那次之後導演就跟她說用對方法了，後來還得到外界一些好評，「這個難關、轉折，令我覺得原來我好嚮往，以及在自己演戲上面，仍然好想繼續追求。你一定要跳出自己的舒適圈，過五關斬六將先可以達到你的目標，如果一直站在同一個點上，覺得自己做得好好，其實是不可以，演完這個舞台劇也令我知道自己還有好多能被發掘出來。」

在2023年，黃智雯不但工作上，在感情生活上也有一個很大的躍進和改變，她希望給多些挑戰自己，「我都驚自己待在一個舒適圈太久，會習慣了，追溯返我上次有這麼大的決定，就是辭去空姐安穩的工作，重回演藝學院進修，繼續追求自己喜歡的演藝工作。」（陳順禎攝）

面對工作上一個這麼大的轉變和決定，她自言也花了很長時間去考慮，近年開始會想，自己都嘗試過很多東西，在TVB又演出過不少劇集、角色和綜藝節目，這兩年還挑戰了舞台劇，發現自己原來都很想開拓多些不同的東西，以及嘗試多些自己未試過的東西，「如果現在不試，我怕我將來更加沒有這份勇氣去試。」

黃智雯又坦言在考慮中也掙扎過，會擔心不適應，但相信自己適應力都強的。「我是一個很怕悶的人，例如之前拍完劇，知道劇與劇之間會有幾個月的假期，我休息幾日之後就會想下一步要做什麼，旅行當然會，又會去上堂學習，甚至找朋友出來影相，我在屋企是『坐唔定』。（是否都覺得在TVB開始有點悶？）是比較單一，因為這10幾年的確很專注地在單一的平台發展，拍劇為主，但這兩年參與舞台劇後，發現原來自己都好想有多點不同的嘗試，仍然好嚮往那種刺激感，當你嘗試了一個新事物，由開頭好恐懼、好害怕，到真正完成後那個成功感，我還好享受，這是演出舞台劇後，給我的最大得著和學習，就是不要安於現狀。」

這兩年接觸舞台劇令黃智雯有所啟發。（陳順禎攝）

問到真的決定要離開時，TVB可有挽留她？黃智雯說有，也要感謝公司多年給予機會，讓她有代表的角色，而公司也很支持她這個決定，覺得她已「大個女」了，可以出去嘗試一下。笑問樂小姐當時可有用「視后」去挽留她？黃智雯直言：「沒有，我常說獎項從來不是一個條件，獎項在我心目中是你用心做好一個作品而得到觀眾認同，好多時候是天時地利人和，很多因素加起來。（銀彈呢？）哈哈，其實我好早前已把自己心意告訴公司，有時能嘗試到一些新東西，當中的挑戰所帶來的滿足感，不是用錢能買到。」

黃智雯於2018年憑劇集《三個女人一個「因」》「方以因」一角獲得《萬千星輝頒獎典禮2018》「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「新加坡最喜愛TVB女主角」。（視覺中國）

黃智雯在《三個女人一個「因」》中一人分飾三角，演出大獲好評。（電視截圖）

黃智雯曾8次提名視后，最接近一次是在劇集《三個女人一個「因」》中一人分演三重性格獲讚演技大爆發，更先後奪得馬來西亞和新加坡的「最喜愛TVB女主角」，成為「雙料視后」，但最後在《萬千星輝頒獎禮》都是與「最佳女主角」擦肩而過。有傳她不甘年年陪跑，所以決定完約走人。黃智雯對此表示：「如果不甘心，我就應該繼續留在這間公司，繼續爭取到為止啦！如果工作只是為了獎項，我會覺得很沒有意義，因為你享受不到當演員的樂趣。當然有獎項是錦上添花，但這個不是我終極目標。」

黃智雯否認不甘年年視后陪跑，所以決定完約走人的傳聞，（陳順禎攝）

但老實說想不想攞視后？黃智雯坦言：「想，我想很多人都會想，因為我覺得都是一個獎勵，正如你參加跑步比賽，跑的時候你都會朝著想贏的目標衝線，但如果最後因為很多因素贏不到或衝不了線，你到第二日一切都是重新歸零、重新開始。（可有想過為何還未到我？）每年都有那麼多對手，可能又有些前輩回來拍劇，真的太多因素，自己已經完全沒有再去想這個，能夠控制的就是調整自己心態，而且都10幾年，作為演員反而好想追求有一個代表作，出到街觀眾是喜歡的，這是最大的成功感。」

黃智雯坦言想一嘗奪視后滋味，雖然攞獎不是她終極目標，但她覺得獎項都是一個獎勵。（陳順禎攝）

雖然在效力無綫間，始終未能一償視后滋味，但黃智雯不覺得是遺憾，「我的演藝工作未完結的，只是其中一個句號而已，相信未來在不同的範疇，甚至日後公司（TVB）需要我的，有適合的角色和工作，我都會非常樂意回去拍劇。正如跑馬拉松，不應該現在就畫上感嘆號，我覺得還有很遠的路去跑，要往更遠的目標去看。」

而在離巢一事上，黃智雯感謝一班「胡說八道會」的好姊妹給予她不少意見，始終當中胡杏兒和李施嬅都曾經歷過，她們亦有跟她分享在外面會面對的問題，「我覺得所有決定都沒有對與錯，聽完別人意見，最後決定都是自己，亦都同自己講不需要後悔，決定了就要Go ahead！」

在離巢一事上，黃智雯感謝一班「胡說八道會」的好姊妹給予她不少意見。（IG@wong_manman）

回望過去在TVB打拼這16年，黃智雯無後台、無背景，一步一步從跑龍套打拼上來，成為女主角。她直言一路走來有易有不易，但自覺是幸運的，在不同階段都遇到好角色，如《缺宅男女》中的「關二嫂」，至今也有不少觀眾記得，「有些人會說但妳用了那麼長的時間，我覺得時間長與短並不是問題，最緊要是路上遇到一個好角色，《搜下留情》、《三個女人一個「因」》和《隱門》我都很喜歡。」

《缺宅男女》中的「關二嫂」，是黃智雯另一個代表作。（劇照）

黃智雯在《搜下留情》中飾演「鵪鶉妹」鄭笑雯。（螢幕截圖）

黃智雯在《隱門》中甚有發揮。(《隱門》截圖）

當然黃智雯也遇過氣餒的時候，她自言每次開劇前都會對自己好多質疑，例如收到《三個女人一個「因」》劇本時非常興奮，為一人飾演三角準備了半年，但到正式拍攝時卻出現很多疑問，加上密集式拍攝，一星期後，她情緒崩潰了，「當時我同監製潘嘉德通了一個電話，他跟我說『妳啱㗎了！順住呢個方向去啦！』聽完他這句我又爆喊，但同時給了我一支強心針，原來在我猶疑迷惘的時候，是很需要別人的指引和鼓勵。」黃智雯多謝德哥這位伯樂，在她仍在訓練班時已留意她，之後不斷給予機會，及給她很多自由空間發揮：「他說智雯妳不用想太多，妳盡情去玩個角色啦！」

黃智雯感激潘嘉德這位伯樂，一直以來的提攜。（IG@degege）

黃智雯稱與Liza姐特別有緣，多謝對方的鼓勵。（IG@wong_manman）

黃智雯當年從Liza姐和Do姐手上奪得馬來西亞和新加坡視后。（視覺中國）

除了德哥外，黃智雯特別多謝Liza姐汪明荃，不知為何與對方特別有緣，她第一套劇集《東山飄雨西關晴》就是與Liza姐合作，「好記得我第一日入錄影廠，Liza姐是提早很多已經入廠，妝頭也都經準備好，當時整頭姐姐還叮囑我同Liza姐同場千萬不要遲到，要早到，所以我以後都記住，及後Liza姐又演過我媽咪，到我攞馬來西亞和新加坡視后那年，又可從Liza姐和Do姐（鄭裕玲）手上得到，Liza姐有跟我說一路來有看到我一步一步的進步，好開心可以在一個輩分那麼高的前輩口中聽到這番說話，覺得很有意義。」

黃智雯給人感覺很乖，不會「扭計」，這一點她自己也承認，16年來從未推過劇，「最初有機會參與劇集時，有角色當然會好好把握，去到後期，開始有自己少少的想法和意見，我會主動跟編劇講出想法，然後一起去調整角色。我一直抱住一個心態，就是只要自己想做得好，應該是可以做得到的。」

黃智雯自爆還未交還TVB職員證，如果公司不問她取回，她就會自己保留著作紀念，因她以前演藝學院的學生證、做空姐時的證件，至今仍保存住，是人生的足跡，好有紀念價值。（IG@wong_manman）

黃智雯離開TVB後簽約新公司，成為朱茵和蔡少芬同門師妹，她表示新公司吸引她之處是大家價值觀相近，這是非常重要的，可以共同去行未來的路，開拓她以前未試過的東西，例如除了演員外，她想嘗試創作劇本，還有舞台劇演出，也是她繼續想去做的。打入大陸市場是否其中一個誘因？黃智雯表示沒有特別規限自己去哪個地方發展，只要有好角色、適合的工作，她都會很想去嘗試。

外表斯文的黃智雯，未來想挑戰做喜劇演員，甚至挑戰喜劇劇本，她自嘲自細很多甩漏，足以集成一本搞笑事件簿，希望能透過戲劇分享給大家看。（陳順禎攝）

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