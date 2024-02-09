17歲鍾柔美清純運動校服Look曝光　同框閨蜜竟然撞樣姚焯菲？

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）跳唱皆宜，一直深受網民歡迎，今年就讀中六的鍾柔美為準備應考DSE而閉關，雖然準備考試期間難與歌迷見面，但她不時都會在Instagram分享靚相及校園生活。

鍾柔美（Yumi）跳唱皆宜，一直深受網民歡迎。（IG圖片）

鍾柔美清純運動服Look曝光。（IG圖片）

好青春啊！（IG圖片）

現年17歲的鍾柔美成績優異，曾成功考獲全班第一，絕對是學霸一名。昨日（8日）鍾柔美在IG上載自己與同學出席運動會的照片，身穿運動服的她素顏上陣，以絲帶鬢辮與一班好友合照，狀態極佳與平時鏡頭面前分別不大。

Yumi在運動會奪得銀牌一面。（IG圖片）

今次係Yumi中學生涯最後嘅運動會。（IG圖片）

鍾柔美在片段表示，沒想到自己竟然會奪得一面銀牌，有大批網民及粉絲留言恭喜：「畢業前攞獎叻女」、「呢個獎牌代表Yumi運動都勁」、「文武雙全，叻女」、「我都想我中學時有咁靚同學」。鍾柔美的校服Look亦再次獲得網民大讚：「BB普普通通校園風都好好睇啊」、「恭喜yumi最後的運動會有完滿結局，咁靚女仲唔係校花？」、「攞獎喔，叻叻👏妥妥校花」。

有網民話Yumi閨蜜撞樣姚焯菲。（IG圖片）

另外，有網民指鍾柔美其中一張合照中的一位同學撞樣After Class隊友姚焯菲（Chantel），化了眼妝的同學笑容和五官與姚焯菲有些少相似，網民表示：「第2張相你朋友好似chantel」、「第二張相妳同學有啲似Chantel」。