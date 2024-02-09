鄭秀文與甘比聚會感激好友陪伴走出低谷　63歲一代女神狀態極佳

51歲樂壇天后鄭秀文（Sammi）去年因受新冠後遺症影響，宣布原定7月舉行的紅館演唱會取消，休養了大半年後，身體狀況好轉，上個月開始她重新活躍於社交平台，近日亦不時相約好友聚會。日前鄭秀文曬出一張同鍾楚紅（紅姑）、甘比（陳凱韻）等的合照，並寫道：「去年身體不穩，推掉很多工作邀約，靜心休養，從（重）新建立更好的生活習慣（包括更健康沒顧忌的飲食，即係食多好多嘢）過程有高低，感恩身邊一直有愛我的人，明白我，也了解我的所有決定。（包括推掉很多夢寐以求的工作邀約）她們默默支持我，只希望我能一天一天好起來。珍惜這些愛。#沿途高低伴我走過。」

鄭秀文（Sammi）上個月開始重新活躍於社交平台。（IG@sammi_chengsauman）

休養了大半年後，身體狀況好轉。（IG@sammi_chengsauman）

近日亦不時相約好友聚會。（IG@sammi_chengsauman）

相中所見，紅姑搭住鄭秀文膊頭，兩人頭貼頭合照，而甘比就帶埋兩個囡囡一起出席聚會，鄭秀文更以公仔頭遮住她們的樣貌，相當貼心，甘比女兒劉秀樺留言道：「HAHA my face got covered. （哈哈，我的臉被遮住了。）」不少網民都留言為鄭秀文加油打氣！

鄭秀文同鍾楚紅（紅姑）、甘比（陳凱韻）聚會。（IG@sammi_chengsauman）

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其實紅姑亦曾陷入情緒低谷，曾是80年代最灸手可熱花旦之一的紅姑，在1991年嫁給廣告才子朱家鼎後淡出演藝圈，可惜2007年朱家鼎因大腸癌病逝，經歷喪夫之痛的紅姑大受打擊，並宣布不再婚。據知紅姑早年靠投資房地產獲利不少，現時有三套物業，總值超過1億港元。近年紅姑閒時相約好友聚會、行山，甚少公開露面，現年63歲的她皮膚依然白滑緊緻，面色紅潤，可見她生活健康又自在！

紅姑在去年9月初曾現身吉隆坡為蔡瀾的慈善書法展撐場。（小紅書圖片）

龔慈恩在馬來西亞拍劇期間巧遇紅姑。（IG@kung_mimi）

紅姑氣息好好。（Facebook圖片）