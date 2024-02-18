黃智雯升呢「詹太」派雙封利是感興奮　罕談老公揭開對方神秘面紗

黄智雯去年與任職珠寶集團高層男友Anthony（詹文天）結束11年愛情長跑，在沒預警下宣布婚訊，獲得全城祝福。為保護另一半，黃智雯在處理感情事上極之低調，故當她正式宣布喜訊時，Anthony的樣子才首度曝光，今年是二人婚後首次過農曆新年，榮升人妻的智雯心情興奮，期待將這份喜悅分享給大家。



除了事業上有新發展，黃智雯也多了一個身份，去年下嫁拍拖11年、任職珠寶集團高層的男友Anthony成為人妻。（陳順禎攝）

談到老公，黃智雯即露出一副幸福甜笑樣，她表示老公由拍拖到現在成為了夫妻，對方都很支持她的每一個決定，不會限制她的發展，反而還鼓勵她為自己喜歡做的事前再行前多一步。老公如此支持，所以黃智雯當然也會尊重對方，現時接工作都會先與對方商量：「其實由認識至今，佢都好知道我嘅工作模式，可能一拍劇就需要幾個月嘅時間，可能返大陸拍又需要幾個月時間，但佢都會好願意同我去調整schedule。」

黃智雯現時也正學習分配時間，她覺得生活和工作是要平衡的，陪伴屋企人當然非常重要。（陳順禎攝）

但升呢人妻後身分有變，老公會否都有「約法三章」，例如親熱或裸露戲份就不要拍了？黃智雯直言：「從來都冇，佢好少參與我工作上嘅嘢。（依然係妳鍾意就可以？）係呀，咁都係演員嘅工作嚟，佢都好明白。」

為了保護另一半，黃智雯在拍拖時期的保密工作做得非常好，鮮有被人影到，她解釋因為老公是圈外人，所以她有一個很大的責任，就是想令到大家的生活保持正常：「而且我哋好早已經有一個共識，同別人分享都係分享自己嘅工作和生活，感情生活同一啲sweet、sweet嘅嘢就留返畀我哋自己，所以我都會盡量保護佢。」

由於男友始終是圈外人，所以黃智雯希望保護好對方。（陳順禎攝）

黃智雯又自爆拍拖趣事，她笑指與老公拍拖時最大的娛樂就是去旅行，但為保護對方，一到多人的地方大家就會有默契地站開少少，到少人時又會站回一起：「但我哋真係好喜歡去旅行，因為有返我哋自己嘅Me Time。」

拍到老公有何吸引她之處？黄智雯想都不用想就可以說出來：「佢好幽默啦，可能我笑點比較低，同埋工作壓力大嘛，咁如果個人能娛樂到自己，即係講一句嘢我都已經可以覺得好好笑，咁係會好輕鬆，同埋佢係好顧家嘅。仲有我哋拍拖咁多年，基本係冇乜嗌過交，因為我本身係一個和平主義者，第一我嗌交唔叻，而且所有嘢我都希望消化咗、沉澱咗先，你覺得有需要講先攞出嚟講，我好少第一下就爆人，永遠第一下火星撞地球，一定會嗌交啦。」

黃智雯大讚老公幽默又顧家。（IG@wong_manman）

問到是何時決定結婚？黃智雯坦言其實兩人幾年前已經有這個決定，只是因為疫情，所以一直延期至2023年通關了才進行這個儀式：「其實幾年前佢已經喺英國求婚，係好開心的，當時都係得我同佢，所以一路走來都係以我哋自己覺得最舒服、最舒適嘅方式，揀英國係因為我哋都好鍾意呢個地方。佢求婚時都surprise，但又唔係好戲劇性，都有送花嘅。但我係鍾意平淡，平淡反而會仲long lasting。」

黃智雯表示其實老公幾年前已在英國求婚，以為兩人都很喜歡這個地方。（IG@wong_manman）

黃智雯遇到她人生中的真命天子，成為幸福人妻。（IG@wong_manman）

能夠遇到人生中的真命天子，黃智雯特別多謝二人的「紅娘」：「如果當初唔係因為胡杏兒，我係認識唔到佢嘅。嗰時剛識杏兒，唔知點解佢好關心我嘅感情生活，成日問我：『妳拍拖未呀？』之後有一日佢就介紹咗個男仔畀我，大家就認識咗，所以而家結咗婚，最多謝當然係杏兒，多謝佢當初咁進取，哈哈。佢成日都話要封返封大利是畀佢。」

黃智雯透露胡杏兒是她和她老公的「紅娘」。（IG@wong_manman）

至於多了人妻身分，黃智雯一臉幸福地說又不覺得有太大的轉變，但的確身邊是多了一個人無論在生活還是工作上一起去分擔：「雖然大家一齊咁耐，但而家會覺得你真係結咗婚，有好多決定都要一齊去傾，有個共識。同埋我而家多咗啲時間，完成工作後，其他時間就要幫手湊狗仔，和學習煮飯。（給予老公幾多分？）當然係100分啦！」

黃智雯給予老公100分滿分。（陳順禎攝）

另外，今年也是黃智雯首年派雙封利是，她笑言做藝人以往都有派利是的習慣，答謝身邊一班工作人員過去一年的幫助，而今年的利是更多了一份愛，可以將這份喜悅跟大家分享：「因為以往派利是成日都畀人問：『點呀？幾時先𢭃到妳雙封利是呀？』今年終於有機會了。」

黃智雯開心表示今年會同老公一齊入利是，無計預派幾多呀，最緊要新年一年一次，大家開心就好啦。（陳順禎攝）

以往新年都要工作中度過，今年新年有時間佈置一下屋企，例如買些年花、整個全盒，令屋企有過年氣氛。（陳順禎攝）

黃智雯又指屋企人都較現代modern，沒有特別傳統習俗，反而想同家姐來個廚藝比賽，為媽咪外婆親自下廚，因平時大家都忙。可擔心被老爺奶奶催生BB？她笑指生小朋友就隨緣啦，家人從來沒有給予壓力。

新一年，黃智雯首要希望有健康體魄，保持正面樂觀，希望自己能多棲發展作多方面嘗試，舞台方面希望能吸收更多經驗，挑戰獨腳戲，還有胡說八道巡唱繼續向更多地方進發。

黃智雯稱家人在生育方面，從來沒有給予壓力，順其自然。（陳順禎攝）

黃智雯也希望今年胡說八道巡唱繼續向更多地方進發。（IG@wong_manman）