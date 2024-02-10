美斯之亂｜G.E.M.鄧紫棋透露演唱前一刻心情　噓聲中出場勁怯

美斯所屬的國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）對香港隊表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王美斯 （Lionel Messi）穿波鞋在後備席齋坐，沒有出場，最終被全場報以噓聲。有球迷事後指「貨不對辦」，更有人大嗌「回水」，其後鄧紫棋G.E.M.更在一遍噓聲中獻唱。



鄧紫棋G.E.M.表演前心情仲好靚。（YouTube截圖 / GEM鄧紫棋）

鄧紫棋G.E.M.和碧咸見面時，得到他在球衣上親簽名。（YouTube截圖 / GEM鄧紫棋）

鄧紫棋G.E.M.在日前的YouTube VLOG中，除記錄了當日表演前的興奮心情，和碧咸見面時得到他在球衣上親簽名，然後睇球賽興奮了一整場之後，球迷發現美斯不被安排落場，大嗌「回水」。

美斯坐足全場犯眾怒。（資料圖片）

現場開始起哄，（YouTube截圖 / GEM鄧紫棋）

鄧紫棋G.E.M.明顯開始有啲怯。（YouTube截圖 / GEM鄧紫棋）

前一排的馮德倫也回頭提醒鄧紫棋G.E.M.。（YouTube截圖 / GEM鄧紫棋）

Vlog中，鄧紫棋G.E.M.對着鏡頭說差不多要準備表演時，已聽到了球迷起哄嗌「回水」，前一排的馮德倫也回頭提醒她，她對着鏡頭，以普通話說：「完蛋了，怎麼辦？現場的朋友，情緒有點不好。因為梅西（美斯）沒有上場。我是結尾的表演嘉賓，大家看我表演時心情應該很不好。」之後她也多次向鏡頭表示，在噓聲中演唱感到十分擔心，還好，表演最後也順利完成。

鄧紫棋G.E.M.對着鏡頭說差不多要準備表演時，已聽到了球迷起哄嗌「回水」，前一排的馮德倫也回頭提醒她。（YouTube截圖 / GEM鄧紫棋）

演出後，有主辦單位的人前往後台讚揚鄧紫棋G.E.M.的表演。他說：「你治癒了群眾的痛苦，你知道嗎？當你開始演唱《Amazing Grace》時，那時出現了很多喜樂，你改變了現場的能量。It was crazy（實在太令人震撼了），你剛剛做的事實在太令人震撼了。」鄧紫棋G.E.M.聽到後也回答：「It's GOD（神的幫助）。」

演出後，有主辦單位的人前往後台讚揚鄧紫棋G.E.M.的表演。（YouTube截圖 / GEM鄧紫棋）

事後訪問都有提到當時心情。（YouTube截圖 / GEM鄧紫棋）

好多粉絲搵佢簽名。（YouTube截圖 / GEM鄧紫棋）

美斯之亂｜主辦方公布退款一半 盧覓雪唔收貨：魔鬼藏在細節

國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）對香港隊表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王美斯 （Lionel Messi）穿波鞋在後備席齋坐，沒有出場，最終被全場報以噓聲。有球迷事後指「貨不對辦」更有人大嗌「回水」。香港主辦方Tatler Asia 今日（2月9日）宣布，向球迷退回一半經官方購買的門票款項。

美斯訪日本：美斯2024年2月7日在東京對戰神戶勝利船隊（Reuters）

美斯無出場風波：班主碧咸嘗試「救場」，可惜亦被喝倒采。（袁志浩攝）

有傳媒就此事問及盧覓雪的意見，她表示除了「真金白銀」買飛入場的球迷外，經贊助商取得門票的也不在少數，她疑問到底這批入場人任能否也取得退款。她表示，對這個安排的公平性有疑問，直言是「魔鬼在細節嗰啲，就咁聽大仁大義」。而買了$2,280門票入場的釗峰，則表示對可以退回一半感到意外，坦言本來已沒有期望，更謂只希望美斯能健健康康回到香港踢波。