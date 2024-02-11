專訪｜劉可慘被網民狠批外貌　無奈回應：可唔可以少啲人身攻擊呢

憑無綫（TVB）歌唱真人騷《中年好聲音2》而人氣急升的參賽者劉可接受《香港01》專訪，大談昔日戀情、興趣，以及回應慘遭網民批評外貌。提到最近有傳TVB力捧譚輝智，導致他隨時被Foul出局的傳聞，他坦言：「捧譚輝智，呢啲網上嘅嘢嚟㗎嘛！網上嘅嘢我冇所謂喎！捧邊個，同我冇咩關係。」

參加無綫歌唱選秀騷《中年好聲音2》而人氣急升的參賽者劉可接受《香港01》 訪問。（梁碧玲攝）

回應慘遭網民批評外貌

自比賽播出以來，網民對於劉可的評價兩極，有些會力讚唱功表現，亦有某部份人會對外貌方面有所評價。他說：「唱《忘記他》嗰一日有個癌症病人，特登專程入嚟睇我嗰晚嘅演出，我都覺得因為車婉婉同我當晚喺台上講過嘅嘢，的確有啲時候，對於我來講聲音係咪有一種可以治愈嘅能量？可能嗰一個病人，感受到我嗰一刻可以大畏佢一啲音樂上嘅力量。」被問到有沒有繼續關心癌症粉絲的現況，他感性表示對方是他畢生難忘的粉絲，認為特別感動：「之後都會同節目組嗰邊跟進，睇吓可唔可以去探望佢！」

講到網絡負面的評價，他直言：「唔太記得，都係嗰啲人身攻擊嘅嘢，我都諗緊可唔可以少啲人身攻擊呢！不過其實對我來講都係得啖笑，睇完之後因為佢哋都想呢啲所謂嘅曝光，或者博關注，佢哋先會咁樣講。好似之前有人講過，少啲網絡暴力，多啲理解，對呢個社會會更加和諧。」至於網民主要批評樣貌方面的問題，他說：「呢啲就係所謂嘅人身攻擊，不過對我來講冇所謂！（會否因此傷心流淚？）唔會。」

劉可難忘車婉婉帶患癌症的粉絲欣賞他表演。（《中年好聲音2》截圖）

劉可回應網絡負面的評價，他直言都係得啖笑。（梁碧玲攝）

傳TVB力捧譚輝智無懼被Foul出局

被問到最近有傳TVB力捧譚輝智，導致外傳隨時被Foul出局，他說：「捧譚輝智，呢啲網上嘅嘢嚟㗎嘛！網上嘅嘢我冇所謂喎！捧邊個，同我冇咩關係。」講到對方的印象，他表示：「好好呀！其實喺我哋咁多人入邊，我係好鍾意輝智，第一佢性格同我都幾相近，冇所謂，我都係嚟玩嘅啫，對於今次嘅比賽結果大家都係冇所謂。佢都好似我咁去追求某一樣嘢，對音樂上面嘅理解同埋意見，都有自己好堅持嘅嘢，我好鍾意呢個人嘅性格。」

他續指與對方的關係很密切，並表示：「唔單止同佢，仲有同好多參賽者都有聚會，108強嘅人好多都有凝聚力。」談到網民大讚譚輝智「靚仔」，他說：「佢都幾OK，幾得意嘅人。」至於若果真的會輸給對方，他坦言：「其實我冇乜大嘅感受，我都當一場戲咁睇，其實輸同贏都係正常合乎常理。」

譚輝智被視為黑馬。（節目畫面）

經歷分手傷痛唔敢拍拖

事業及愛情對普遍男人來說，是最重要的兩件事。對於現階段是否單身，他斬釘截鐵拒絕回應，他只願意透露大學階段與初戀對象拍拖四年，甚至考慮過結婚生育，而戀情無疾而終的原因，他直言：「因為佢屋企突然出咗好大嘅狀況要去德國，全家移民去德國，久而久之過咗一兩年，因為距離太遠慢慢就淡咗，自然分手。」講到過往最深刻難忘的拍拖情節，他表示：「喺學校圖書館個公園嗰度，好文青嗰種種嘢，讀書攞本書喺度研究本書有咩得意嘅地方感興趣話題，呢啲係好純樸。」

被問到若果遇到追求者會否考慮拍拖，他表示：「而家好難搵到咁純粹嘅愛情，畢竟出咗嚟社會人生嘅經歷多咗，好多嘢都好難去兼顧。都會想嘗試下睇吓適唔適合，就隨緣啦！」

劉可被問到是否單身，他斬釘截鐵拒絕回應。（梁碧玲攝）

興趣鍾意踢足球

每一個藝人出道的時候都有一個特質，去令觀眾深刻緊記，而劉可其中最為人熟悉的就是花名「牛河」。提到「牛河」這一個花名，他幽默回應：「唔會介意，大家都講開，聽慣。我個名就係諧音牛河，冇其他嘅花名，都係牛河為主。」被問到是否鍾情吃牛河？他笑言：「鍾意嘅。」除了熱愛唱歌與吃美食之外，他分享自己的興趣就是踢足球、游泳，以及運動居多。

劉可分享自己的興趣就是踢足球。（IG@nelo_lau)

30年第一次染頭髮

在訪問的結尾，劉可主動提及自己的新髮型，透露是人生30年以來第一次染頭髮。他說：「從來未試過，因為今次有贊助，佢哋話想改變某方面嘅形象，所以就染頭髮。灰白色綠色藍色都有，反正就搞咗四五個鐘，因為灰白色最難染，現在都係半製成品，要再染多兩次。」新髮型少不免配上新裝扮，他笑言對於衣着方面都會悉心打扮，看場合穿着指定服裝，而購買慾方面比較偏譜。

劉可主動提及自己的新髮型，透露是人生30年以來第一次染頭髮。（IG@nelo_lau)