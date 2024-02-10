周吉佩曾做新春節目主持NG逾70次有恐懼　冇時間同老婆慶祝情人節

周吉佩（吉吉）早前投資6位數字開設的音樂中心已經開幕，太太亦有幫忙打理音樂中心，昨日（9日）吉吉出席活動接受《香港01》訪問被問到已經開啟了副業的他會否封大利是給員工時，他則表示音樂中心員工暫時只有他和太太。

周吉佩今年預咗3倍嘅利是。(陳順禎 攝)

吉吉隨即表示的確今年的利是會「大」一點：「今年因為見嘅人多咗，亦都有好多合作嘅單位，所以今年預備利是都多咗，我諗係比以往嘅3倍啦。」而新年期間吉吉亦忙於工作，由初一至初三都有演出，所以都是在工作中度過，而太太亦要忙於處理音樂中心事宜，直到年初四才有空去拜年：「咁今年約咗婉婉姐佢哋，好似以往咁去做團拜，所以就同班中音嘅朋友仔一齊團拜啦，另外自己都會拜年見吓屋企人啊親戚啊。」

周吉佩新年要在工作中度過，太太亦忙於打理音樂中心。(陳順禎 攝)

至於被問到情人節會怎樣過，他就說：「情人節我都會教班嘅，要上堂啊，佢幫我編排咗，咁所以嚟緊我會抽少少時間買份禮物畀佢，我已經諗咗買咩畀佢。」

周吉佩忙完新年就會同《中年好聲音》既朋友一齊過。(陳順禎 攝)

吉吉今次是第一次做大型節目的司儀，都不禁感到緊張：「因為以往有一個經歷就係，曾經做新春節目NG咗好多次，70幾次！跟住最後係cut咗我部分，變咗自己有呢個恐懼對於做MC。十幾年後嘅今日，我又覺得唔洗咁擔心囉，因為我依家覺得自己口齒好似清楚啲啦，同埋比例有信心咗啦，咁我相信自己應付到嘅。」吉吉就給自己70分，因為還有進步的空間，他亦希望會再有做MC的機會，可以繼續學習，才會有進步。

周吉佩今次是第一次做大型節目的司儀。(陳順禎 攝)

至於會否想挑戰做直播主持，他則覺得難度很高：「我希望有機會啦，因為我自己依家都好開放地想試吓，咩工作都想試，不過我諗我會live嘅話我會事前練習多啲。」而演員方面，他說因為自己還未接觸過，如果真的有機會會先找老師訓練一下。