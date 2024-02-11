港姐冠軍街頭被捕獲氣質溫柔知性 疑髮型出事仍獲大讚：美到炸裂
撰文：董欣琪
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現年29歲的馮盈盈（Crystal）在2016年參選港姐奪得冠軍後加入TVB，除了拍劇之外，亦有參加綜藝節目及擔任大騷主持，憑出位言行備受網民關注。不過馮盈盈近年減產，曝光率大跌，去年年初更重返母校香港大學進修食品產業管理市場營銷碩士。回歸校園的馮盈盈更形象大變，充滿文青書卷味，氣質亦愈發知性，日前有網民在街頭偶遇馮盈盈，並在社交平台曬出合照，大讚對方「美到炸裂」！
該網民寫道：「香港偶遇馮盈盈……我的激動我心誰懂啊……美到炸裂……人真的超級超級nice！」相中所見，身穿淺紫色冷衫襯白色短褲的馮盈盈，一身打扮溫柔知性，站姿亦十分優雅，網民紛紛留言大讚：「港姐冠軍的顏值好能打，好美麗」、「皮膚好好呀羡慕」、「人靚女，讀書又叻」、「這幾年真真正正最漂亮的港姐」。
不過有人就指馮盈盈的髮型出事，看上去有點出油，令顏值大跌Watt。對此，合照的網民就為馮盈盈澄清：「可能是我手機和我拍照技術不好哈，我當時在旁邊看她的頭髮真的很柔順，很美。」其實港姐出身的馮盈盈絕對是美貌與智慧並重，2016年從港大食物及營養學系畢業，2022年考獲CFA（特許金融分析師）Level 1資格，去年再重返校園進修碩士，上個月她在IG曬出成績單，可見她兩科都獲得A-的成績，GPA亦有3.69，網民紛紛留言大讚她又靚又叻！
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