港姐冠軍街頭被捕獲氣質溫柔知性　疑髮型出事仍獲大讚：美到炸裂

現年29歲的馮盈盈（Crystal）在2016年參選港姐奪得冠軍後加入TVB，除了拍劇之外，亦有參加綜藝節目及擔任大騷主持，憑出位言行備受網民關注。不過馮盈盈近年減產，曝光率大跌，去年年初更重返母校香港大學進修食品產業管理市場營銷碩士。回歸校園的馮盈盈更形象大變，充滿文青書卷味，氣質亦愈發知性，日前有網民在街頭偶遇馮盈盈，並在社交平台曬出合照，大讚對方「美到炸裂」！

馮盈盈在去年年初重返母校香港大學進修食品產業管理市場營銷碩士。（影片截圖）

回歸校園的馮盈盈形象大變，充滿文青書卷味，氣質亦愈發知性。（IG@crystalfyy）

馮盈盈在大年初一曬出仙氣旗袍Look。（IG@crystalfyy）

該網民寫道：「香港偶遇馮盈盈……我的激動我心誰懂啊……美到炸裂……人真的超級超級nice！」相中所見，身穿淺紫色冷衫襯白色短褲的馮盈盈，一身打扮溫柔知性，站姿亦十分優雅，網民紛紛留言大讚：「港姐冠軍的顏值好能打，好美麗」、「皮膚好好呀羡慕」、「人靚女，讀書又叻」、「這幾年真真正正最漂亮的港姐」。

馮盈盈一身打扮溫柔知性，但就被指髮型出事。（小紅書圖片）

不過有人就指馮盈盈的髮型出事，看上去有點出油，令顏值大跌Watt。對此，合照的網民就為馮盈盈澄清：「可能是我手機和我拍照技術不好哈，我當時在旁邊看她的頭髮真的很柔順，很美。」其實港姐出身的馮盈盈絕對是美貌與智慧並重，2016年從港大食物及營養學系畢業，2022年考獲CFA（特許金融分析師）Level 1資格，去年再重返校園進修碩士，上個月她在IG曬出成績單，可見她兩科都獲得A-的成績，GPA亦有3.69，網民紛紛留言大讚她又靚又叻！

馮盈盈曬成績單。（IG截圖）

即使是坐在大排檔都完全不受影響，相當專注！（小紅書圖片）