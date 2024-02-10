31年前《娛樂新聞眼》叱咤片翻HIT　古巨基問王菲：透視裝咩意念

80，90年代被不少人認為是香港樂迷、娛樂圈的光輝年代，當年樂壇頒獎禮歌星都百花齊放，不少人更是衝出香港紅遍整個華人圈。近日有網民發帖，貼出一段1993年TVB節目《娛樂新聞眼》採訪「叱咤樂壇頒獎典禮」盛況的影片。劉德華、黎明、王菲等歌星同框難得可見，但最驚喜的，莫過是古巨基擔任《娛樂新聞眼》主持時，訪問劉德華等人時的爆笑問答。



《娛樂新聞眼》節目。（YouTube截圖 / 娛樂新聞眼 - 叱咤樂壇頒獎典禮後台採訪（1993））

1993年叱咤樂壇頒獎典禮盛況。（YouTube截圖 / 娛樂新聞眼 - 叱咤樂壇頒獎典禮後台採訪（1993））

1993年叱咤樂壇頒獎典禮盛況。（YouTube截圖 / 娛樂新聞眼 - 叱咤樂壇頒獎典禮後台採訪（1993））

1993年叱咤樂壇頒獎典禮盛況。（YouTube截圖 / 娛樂新聞眼 - 叱咤樂壇頒獎典禮後台採訪（1993））

首先是訪問劉德華的部分，劉德華表示當晚台上有「陷阱」，原來是指台上有水和玻璃紙。他說：「啱啱想話擺低扎花，點知一行埋去就連埋人同花一齊擺低，爭啲鋤入去台底。」

劉德華真係好風趣。（YouTube截圖 / 娛樂新聞眼 - 叱咤樂壇頒獎典禮後台採訪（1993））

四大天王齊集。（YouTube截圖 / 娛樂新聞眼 - 叱咤樂壇頒獎典禮後台採訪（1993））

四大天王齊集。（YouTube截圖 / 娛樂新聞眼 - 叱咤樂壇頒獎典禮後台採訪（1993））

四大天王齊集。（YouTube截圖 / 娛樂新聞眼 - 叱咤樂壇頒獎典禮後台採訪（1993））

之後張學友的訪問比較正經，張學友直言：「有少少慚愧喺93年做唔到好大力咁推動到本地創作歌曲，希望94年唔好辜負每一番垂青，我會盡我自己能力推動，自己一個做唔到嘅，希望做到一啲囉。」不過後面的「攝石人」軟硬天師的葛民輝卻成功搶鏡。

張學友訪問中，軟硬天師的葛民輝成功搶鏡。（YouTube截圖 / 娛樂新聞眼 - 叱咤樂壇頒獎典禮後台採訪（1993））

王菲一襲透視裝成為當晚焦點，古巨基訪問的內容亦相當「鬼馬」。王菲說：「好突出咩？唔，多謝你咁覺得。」古巨基問：「你自己諗㗎？」王菲回答：「係呀，唔係講意念，淨係攞件衫嚟着咁樣之嘛，冇意念。」古巨基問：「但係透視裝嚟喎。」王菲：「唉，係透視裝興咗好耐啦，唔係我意念。」古巨基再追問：「嚟緊會唔會有更多突破？係形象上面。」王菲答：「形象唔會特登突破，都係做返啱我自己嘅嘢。我咁樣着唔代表我想突破。」古巨基：「即係頭先好啱？」王菲答：「你覺得呢？哈哈。」.

當年王菲真係走在潮流尖端。（網上圖片）

古巨基問王菲透視裝的意念，不過王菲就答：「冇意念。」（YouTube截圖 / 娛樂新聞眼 - 叱咤樂壇頒獎典禮後台採訪（1993））

古巨基問王菲透視裝的意念，不過王菲就答：「冇意念。」（YouTube截圖 / 娛樂新聞眼 - 叱咤樂壇頒獎典禮後台採訪（1993））

隨後，古巨基訪問吳君如，原來當年得到了新人銀獎。吳君如說：「鬼馬呢？因為俾王菲搶咗囉，唔抵！俾王菲搶咗條冷短褲，你明唔明？以為自己跌膊有計，結果俾王菲着咗條冷底褲同冰上身，我就唔明點解唔拮肉嘅。」吳君如還笑言當晚是刻意跌膊的。

古巨基訪問吳君如亦相當好笑。（YouTube截圖 / 娛樂新聞眼 - 叱咤樂壇頒獎典禮後台採訪（1993））

梁朝偉！（YouTube截圖 / 娛樂新聞眼 - 叱咤樂壇頒獎典禮後台採訪（1993））

羅文。（YouTube截圖 / 娛樂新聞眼 - 叱咤樂壇頒獎典禮後台採訪（1993））

吳君如。（YouTube截圖 / 娛樂新聞眼 - 叱咤樂壇頒獎典禮後台採訪（1993））