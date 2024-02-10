鄭嘉穎孖老婆陳凱琳一家澳洲旅遊賀龍年　傳刻意避開同馬國明拜年

鄭嘉穎與老婆陳凱琳（Grace）最近趁新年假期一家出發去澳洲旅遊賀龍年。他們今天（9日）在IG上載一系列澳洲旅遊的照片，並表示昨天已經出發到達澳洲。陳凱琳早前接受訪問表示今次旅程不會帶同細仔Carlos，原因是年紀太細，要留給家人照顧。不過貼文一出，就有報道指鄭嘉穎一家刻意避開同「死敵」馬國明拜年。

鄭嘉穎與老婆陳凱琳（Grace）最近趁新年假期一家出發去澳洲旅遊賀龍年。（IG@kevincheng_official)

陳凱琳上月預告已經相約馬國明食飯

其實有關於鄭嘉穎與馬國明交惡是去年有關缺席「鐵馬家族」聚會，鄭嘉穎曾經回應「浪費時間」，後來他更缺席馬國明的婚禮，被外界指雙方反目。而陳凱琳上個月接受率先預告已經相約馬國明食飯有期，並表示：「我哋約咗會喺新年前食飯。」至於會吃什麼類型的菜式，她坦言：「我哋啲Detail未諗到咁細緻。」不過轉眼間今天（10日）已經是年初一，在過去一個月期間並沒有看到雙方又上載合照公開作分享，未知飯局是否已經如常舉行，還是已經取消。

。（IG@kevincheng_official)

陳凱琳鄭嘉穎分享澳洲之旅

陳凱琳及鄭嘉穎發文表示：「HAPPY NEW YEARS FROM AUSTRALIA!冇諗過一家人第一次去旅行會係去澳洲嘅 Gold Coast, Queensland ，仲可以慶祝農曆新年添 ! 尋晚我哋凌晨四點先到酒店不過好彩小朋友上飛機好合作，八個鐘頭都冇扭計，仲一上車就瞓到去酒店！ 我哋第一日已經有好好嘅印象，喺Currumbin Wildlife Sanctuary同澳洲吉祥物打卡！ 啲袋鼠真係好得意！仲終於比我親身見到 Koala bears ，呢度最正就係啲animals & wildlife 自由奔放，食食吓嘢都會有隻鳥走過嚟！」