專訪｜郭柏妍新一年繼續氣勢如「龍」　目標買千呎豪宅孝順家人

現年26歲的前港姐季軍郭柏妍（Rosita），可以說是近年上位最快的無綫小花，甜美的外表加上討好的性格，深受觀眾、網民及客戶的喜愛，除了一劇接一劇外，就連台慶都有獨立表演環節，而且廣告多到總有一個在左近，可謂人氣爆燈。



郭柏妍去年人氣爆燈，今年繼續氣勢如龍。（梁碧玲攝）

郭柏妍去年無論拍劇，還是外面的工作都機會不斷，笑指她賺到豬籠入水，今年可過肥年。她自覺非常幸運，多謝大家選擇了她，但她沒有去計算過賺了多少，因為由細到大她都將利是錢和人工全交給媽咪幫她儲起來。郭柏妍希望可以把儲起來的錢置業，目標是過千呎的四房單位，與家人同住，讓他們住得地方大些和舒服些，尤其廚房是重中之重，因為媽咪好喜歡下廚，所以一定要夠大。

郭柏妍表示媽咪叫她要把賺回來的錢儲起來，她回想初入行時，因為未有那麼多工作的機會，所以都要用上之前返工儲下來的錢，但現在已好一些。（梁碧玲攝）

至於農曆新年，郭柏妍表示每逢新年都會穿上新衫、新鞋，尤其紅色和粉紅色衫是她最愛。而她最享受的是一家人聚在一起的感覺，因平時各有各忙，藉住新年大家可圍在一起打打麻將，親友又上來拜年，熱鬧一番非常開心。郭柏妍更透露有一件事是每年都會做，就是與媽咪一齊整蘿蔔糕和年糕，通常由她負責刨蘿蔔，但也曾試過蝦碌，本來刨蘿蔔絲，卻用錯邊變成蘿蔔蓉，幸好最後都用到。

郭柏妍對整蘿蔔糕非常有心得，可即場背出所需材料。（梁碧玲攝）

郭柏妍自入行後，每年也會向身邊同事派開工利是，多謝大家過去一年的悉心照顧。她笑言以往都是收利是多，但原來派利是的感覺既特別又開心。（梁碧玲攝）

回顧過去一年，郭柏妍覺得是好夢幻的一年，嘗試到很多不同的新事物，「去年初好開心拍攝到《奪命提示》，在裡面還有少少打的戲，今次是我第一次打，要特別多謝監製，例如有些地方我打得不好，他會親身在場指導，又給予我好多好好的提點，希望到時大家在劇中會見到不一樣的我。」此外，郭柏妍亦好開心有份參演的劇集《新聞女王》和《妳不是她》接住出街，大家都留意到她，而且又有機會會在台慶上表演空中瑜伽。

郭柏妍覺得去年是好夢幻的一年。（梁碧玲攝）

郭柏妍在新劇《奪命提示》有破格演出。（電視截圖）

郭柏妍首次挑戰動作戲。（電視截圖）

開心參與《新聞女王》演出。（IG@rositakpyy）

《妳不是她》又接住出街。（IG@rositakpyy）

談到當晚的表演非常有睇頭，原來郭柏妍為了這次演出才首次接觸空中瑜伽，事前特意去苦練。她也沒想過練了兩星期就能上台在一廠表演，大家又喜歡，好有成功感。她1月份還到海口參加了一個空中瑜伽比賽並勝出，「我覺得做空中瑜伽可以令我挑戰到自己，因為我以前是很多事情害怕就不去做，但不做，不知道自己原來能做到，空中瑜伽令我相信自己是做得到的。」

郭柏妍去年在台慶中表演空中瑜伽，獲得好評。(陳順禎攝)

郭柏妍表示由收到通知到正式演出，只得兩個星期左右特訓，但完成後覺得很有滿足感。（梁碧玲攝）

郭柏妍現時愛上空中瑜伽，之前去比賽還獲得不錯成日，她覺得做空中瑜伽也是很好清理負面情緒的方法。（梁碧玲攝）

郭柏妍還將空中瑜伽的特訓過程紀錄下啦。（YouTube截圖）

但郭柏妍特別提到在拍攝《飛常日誌》時，是有少少迷失，「可能因為看得太多評論，見到別人說這裡做得不好、那裡做得不好，就有點不開心。但好處是我可以即刻改善，好開心最後都能完成好，今次的角色同以往不同，是比較穩重。」郭柏妍直言日常是會看網民評論，因為她想進步，就會看看大家對我在劇集中的表現有何評價，從大家的意見中學習。

面對負評，郭柏妍覺得是開心的，代表大家有留意到她，又可以指出她自己留意不到的問題，例如站姿、談吐等，「我覺得現在要學會吸收一些自己可改變到的地方，我希望大家會見到我進步，不想每套劇給人感覺都差不多。」郭柏妍亦特別多謝家人這個最強後盾，當她見到負評不開心時，會送上安慰和鼓勵。

郭柏妍稱在拍攝《飛常日誌》時，曾遇到少少迷失。（IG@rositakpyy）

郭柏妍遇上負面情緒會跟媽咪一齊下廚、或煲劇減壓。（梁碧玲攝）

入行短短3年多，郭柏妍已拍了13套劇，成績大幅度拋離同屆港姐冠軍謝嘉怡和亞軍陳楨怡，她覺得自己好幸運，公司給予她好多機會拍劇，「我覺得又不能說拋不拋離，可能真的是幸運。而且我真的很喜歡這份工作，所以每次都希望花上一百分的努力去做好每一樣細微的事情，還有我一直有去上戲劇班，希望能提升演技，始終我沒有演戲底子，唯有用我擁有的時間去做最大的改善，讓大家看到。」

郭柏妍發展是同屆3甲中最好。（陳順禎攝）

機會不斷之餘，郭柏妍也非常幸運，有機會與多位視帝、視后合作，還是新人的她視佘詩曼、李施嬅和胡定欣為學習榜樣：「之前曾與阿佘、施嬅和定欣合作過，見到她們每一場戲都做足功課，而且很能帶到對手入戲，及很照顧每一個人。我同定欣先後合作過《白色強人2》和《破毒強人》，她真的能把兩個角色演得很不一樣，覺得很厲害。阿佘和施嬅也是，因為我有看她們之前的劇集，然後到今次《新聞女王》，她們的張力是會令人記住個角色，希望自己將來都能像她們這樣。」

郭柏妍同胡定欣先後合作過《白色強人2》和《破毒強人》。（IG@rositakpyy）

郭柏妍讚佘詩曼張力十分強勁，她視佘詩曼、李施嬅和胡定欣為學習榜樣（IG@rositakpyy）

而剛踏入新一年，郭柏妍又集多位視后，將首次與李佳芯（Ali）合作新劇《麻雀樂團》，「我有見過Ali，但是隔好遠距離，沒有試過面對面交流，她給人一股很清新的感覺，而且還有好多不同的面向給觀眾看到，甜美風又得，性感亦得，好期待今次跟她合作。」

郭柏妍今年頭炮將與李佳芯合作，她表示非常期待。(IG@aliaime)

郭柏妍坦言真的很喜歡藝人這份工作，所以每次都希望花上一百分的努力去做好每一樣細微的事情。（梁碧玲攝）

談到新一年的目標，郭柏妍希望嘗試更多不同的東西，發掘自己更多可能性，例如挑戰喜劇，還有本身會單簧管的她，想學識多一樣樂器，增值自己。笑問可想洗脫「魔音」稱號？郭柏妍笑言：「都想，不用開工的時候我會好好學一下唱歌，我對唱歌是有興趣的，因為覺得唱歌的時候，都幾放鬆。之前有搵老師學唱歌，老師說揀歌很重要，還有不用唱那麼大聲，和唱之前不要吃刺激喉嚨的食物，否則大件事。」

郭柏妍之前在《飛常日誌》中，為劇情添加喜感唱得不但走音、還嚴重甩拍，被指「魔音芊芊」重現，她覺得配合角色情緒是可以的，但現實中她都不想自己唱歌的時候，大家覺得好難聽，所以會好好練一下。（IG@rositakpyy）

郭柏妍不但觀眾緣佳，還成為不少網民心目中的女神。她多謝大家讚美，但不覺得自己是女神，只是一個很普通的女生，她心目中的女神是宣美、周子瑜、IU、秀智及河智苑等，對韓星和女團似乎情有獨鍾。問到如果公司舉辦女版《亞洲超星團》，可敢挑戰？郭柏妍笑言：「我是很喜歡看K-Pop女團，但大家應該接受不到我做女團吧？如果公司不覺得我年紀大，挑戰囉！但我不知自己能否做到，因為別人10幾歲便開始練。」

郭柏妍表示令她感到很驚訝的是，現時出街都會有市民找她合照，很開心大家認得我。但她笑指現在有時仍會素顏落街。（梁碧玲攝）

郭柏妍自言喜歡欣賞靚女，多過看靚仔。（梁碧玲攝）

事業上直線飆升，但感情狀態依然「A0」，不過郭柏妍自言一點都不心急拍拖，順其自然，她想工作行先，「我會好努力去工作，發掘多點自己不同的東西出來，大家就不會只想著『A0』。（但妳不想嘗試一下戀愛的滋味？）其實我覺得這個沒什麼所謂，拍又得、不拍又得。如果對方遷就到我工作時間、又可以體諒我的都可以的。」

談到今年農曆新年與情人節日子相近，郭柏妍笑言：「我都擔心新年會被人問（拍拖），不過算吧，我想姨媽她們見到我一個人，都不會問我的了，還有我媽咪日日在屋企都見到我，應該都知什麼事情啦。」但情人節見街上一雙一對會否很羨慕？郭柏妍則坦言：「都會的，但我不出街囉，因為我好宅，所以不會有這個問題，我會留在家煲劇，我已經準備好一個煲劇清單。」

郭柏妍不覺得「A0」這個稱號困擾。（梁碧玲攝）

如此清純、靚女又加上「A0」，沒有圈中男生追求？郭柏妍直言沒有，沒有空，暫時也不太感覺到有人追求，「我最近合作的全部都是女生來的，而男的本身就已有家庭，例如麥長青、馬國明。（沒有男生主動向妳獻殷勤？）沒有，不知是否我感應不到，所以沒有這個問題和煩惱。」

郭柏妍透露要當她男朋友首先要具備的條件就是要錫她和她屋企人，她對靚仔沒什麼概念的，所以沒所謂，「但一定要比我高，那我就可以穿高跟鞋，還有投契，大家要有共同話題和價值觀一樣。（妳覺得自己會是怎樣的女朋友？）我不需要每日都黏在一起，也不需要另一半隨傳隨到，會給予對方私人空間，大家有著共同理念和目標。如果對方是要我經常打電話給他的那種，我未必可以。」

郭柏妍坦言若不喜歡對方會立即「落閘」，以免產生誤會。（梁碧玲攝）

郭柏妍Credits：

Hair @⁨Reallllll⁩ @dazzlehairsalon_

Makeup @renee316

Studio Instep concept aerial & dance academy (Wanchai)

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