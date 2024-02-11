你看不見的中年好聲音2｜沈宗賢顏米羔望脫單 古淖文公開擇偶條件

myTV SUPER節目《你看不見的中年好聲音2》於今晚（11日）晚上10時播出第十集《擔心》，評審在比賽中除了要作出困難的抉擇淘汰參賽者外，其實他們也很擔心參賽者能否找到真愛。本集節目找到了中二生其中3位單身男：顏米羔、沈宗賢、古淖文，他們坦率地分享了對愛情的想法和擇偶條件，讓觀眾們更加了解他們節目以外的一面。

中2生3位單身男：顏米羔、沈宗賢、古淖文。

評審肥媽（Maria Cordero）替單身10多年的沈宗賢非常著緊，在節目中直言：「你有108位同學，你咁樣都揀唔到，新杰都結埋婚喇，咁鬼近城隍廟，有冇攪錯呀！」還怪罪中二同學仔：「你哋又係嘅，幫吓佢手喇！」既然大家都這麼緊張，節目組就趁著新年，了解一下中二生其中3位單身男 - 顏米羔、沈宗賢、古淖文的擇偶條件，3位受訪時都怕怕醜醜、支吾以對，古淖文被顏米羔推搪後第一個被問到，更立即開玩笑說「我走先了」，最後也靦腆地回答：「隨緣、『靠 feel』就可以了。」許文軒追問要不要識唱歌，他坦然：「呢啲等我嚟得喇！」，並即場跳了兩下。

肥媽替沈宗賢單身著急。

至於大家都替他緊張的沈宗賢就表示：「希望性格樂觀，可以一凹一凸」；顏米羔則說：「最緊要是喜歡笑的、傻傻地的、而且我好喜歡飲湯，其實以上3件事我自己都可以做晒嘅，不過有人陪我一齊做都係好事嚟㗎！」

古淖文爆料，沈宗賢母親不送鑽石、送金給未來新抱仔。

古淖文在訪問尾段更爆料：「如果各位女粉絲對沈宗賢有興趣，就要去找他母親，因為他媽媽表示不會買鑽石的，找到新抱仔是會送金的」，顏米羔更進一步補充：「沈宗賢喜歡細碼的，細碼的可以跟他回『大馬』！！」各人均估計沈宗賢是他們中最快脫單的。

《你看不見的中年好聲音2》將伴隨《中年好聲音2》比賽的發展，探索更多參賽者在比賽以外的故事，讓觀眾多角度了解參賽者，以及他們的付出、奮鬥和心路歷程。