「開電視樂小姐」同麥玲玲師傅去車公廟行大運　唔止有樣仲有學識

樂翊榆過年與麥玲玲師傅一齊去沙田車公廟行大運。有別於旅遊節目中的樂翊榆，當天她穿得較普通，只是毛衣加上短裙，但同樣地，她與麥玲玲師傅一樣，在大年初一都一樣穿得十分喜慶。



樂翊榆同麥玲玲師傅去車公廟行大運。（IG@lok_yickyu_official）

樂翊榆接受《香港01》訪問表示，她和麥玲玲師傅因為都有共同朋友，所以閒談間就決定在初一 一起去車公廟行大運。她說：「雖然我而家喺HOYTV有個30集嘅玄學節目，但係仲未有機會同麥玲玲師傅一齊拍電視節目，好希望之後有機會同佢合作。」

樂翊榆同麥玲玲師傅去車公廟行大運。（IG@lok_yickyu_official）

樂翊榆也透露，自己10幾歲就開始學習八字。她說：「我對命運好好奇，點解唔同人生長喺唔同家庭有唔同性格，所以我就開始學習風水、命理、八字。我專長係八字同陽宅風水。而且，我覺得人嘅命運同性格好有關係。我對心理學都好有興趣，所以我仲考咗催眠師牌。」

樂翊榆每集都以不同款式三點式登場。

樂翊榆每集都以不同款式三點式登場。

有「翻版劉心悠」之稱的樂翊榆性感登場，大晒34C身材。

談到她早前參加過的選美節目及旅遊節目。她表示，其實自己一開始介意觀眾只留意她的外表，她說：「最初都介意啲人淨係睇樣同身材，而家，我唔介意俾人覺得我係一個賣樣賣身材嘅花瓶，因為花瓶都有貴又有平，有人買唔起嘅花瓶。當啲人認識咗我之後，就會覺得我係一個內外兼備嘅人。前提就係佢哋認識咗我先，係咪？」她透露，自己除懂得八字命理風水等玄學外，還是從英國倫敦大學法律系畢業，也有從事房地產資本市場方面的工作，同時也創辦了一間投資及移民公司。

樂翊榆試以椰子為主題的按摩推拿。

28歲的樂翊榆（Annalise）為「K Kwong契女」，曾代表香港區參選第四十八屆《Miss Intercontinental 2019》比賽。（IG@lok_yickyu_officia）

樂翊榆好fit。（IG＠lok_yickyu_official）