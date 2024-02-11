Edan講經｜勸fans勿再「為你好」情緒勒索　呼籲鏡粉團結互相尊重

Edan（呂爵安）年卅晚安在家中開Live「講經」之餘，仲表演即場剃半邊面鬍鬚、再次挑戰演唱會「我燒」高音部分，同過萬「爵屎」由年卅玩到年初一，而喺完Live後，Edan再直播打機，完全無受Covid-19影響。

Edan講經，Jeremy都有「現身」。

Edan一開始就話自己演唱會前中流感，到完騷後中Covid，自12月尾喉嚨冇好過，綵排期的不停中西合璧，最後以針灸令聲線得到舒緩。講到16場演唱會，Edan坦言頭幾場攰到癲，唱完團歌《Sheesh》對腳好似完全唔屬於自己，所以十分佩服Tiger同Frankie可以直落dance performance。之後Edan又解釋尾場唱《霸道總裁》時，嘟嘴加單眼是因為花姐過往見他做以上動作都會爆笑，於是提議他尾場可以玩嘢，Edan本身仲話打算翻白眼：「去唔到大表波咁樣除衫，唯有玩下呢啲。」

Edan解釋自彈自唱《E先生連環不幸事件》係其中一原因是為了世巡觀眾，所以就算被嫌無新意，他亦無意改歌。 （資料圖片）

另外，MIRROR演唱會上出現很多嘅大字報亦是Edan講經內容之一，他表示每場都會盡力同大家揮手、打招呼，但仍在IG被抱怨「特登唔望我，一望我呢邊就黑面」、「雖然我就嚟脫粉，但都唔使咁對我嘛」，Edan表示見到以上評語都會翻白眼，又解釋「大佬，我真係盡咗力㗎啦，萬一真係miss咗，i’m so sorry 。我唔係特登去miss、黑面、唔揮手，個場萬幾人，我好難逐個去對（眼）。你係嚟睇演唱會，唔係睇對眼會、揮手會。」Edan認為MIRROR演出才是主菜，而揮手、對眼並非一定要有。「大家唔可以覺得舉咗咩就一定要望到、做到，演唱會賣嘅時候詳情係無包呢樣嘢，我會盡力滿足大家，但要知足唔係必然，嗰啲係bonus，啲說話已經有少少變咗情緒勒索，嗰啲⋯⋯可免則免啦。唔好咁啦，我無心㗎嘛，見到我都會諗係咪做錯事，大家明啦。」

講經前先表演剃鬚，ED偶像真係無咩包住。

Edan之後講到彩蛋部分亦是翻白眼，其中一part是每晚《We All Are》後solo dance ，Edan表示有收到爵屎DM指佢少少舞都跳得唔認真，令fans羞愧，Edan曾研究對方IG，發現絕非haters而係真爵屎，他說：「有時大家諗嘢唔好覺得自己一定係啱，嘗試意圖操控你嘅偶像，美其名『為你好』，你覺得好未必真係好。」

Edan呼籲鏡粉團結互相尊重。（資料圖片）

而與Anson Lo《社內相親》彩蛋，Edan表示曾遭阻止，但他最後堅持以小劇場形式演出。「我又想講危險嘢…踩親你條尾，unfollow我囉。」自封網癮少年嘅Edan表示：「我知道呢晚彩蛋後又引起紛爭。我發覺鏡粉嘅圈子最易係有紛爭，咁樣係好傻。田為MIRROR係一團人，你好我好大家好，槍口一致對外。特別MIRROR大家都知…好多人對我哋感覺which is 甚至係好深刻嘅感覺，都已經有咁嘅情況，唔知點解自己圍內仲要嘈呢？好似中學中史嗰啲內患外憂，真係⋯⋯何必呢？大家坐埋一條船。」

Edan話當初決定唱《皮囊》時，曾要求降key，但Jer鼓勵佢先練習，最終完key演繹。（資料圖片）

Edan表示明白很難要求大家喜歡晒12位成員，但亦唔需要憎對方。「你唔鍾意、唔想睇，你咪唔好睇囉，咁但你仲要去撩是鬥非…」Edan再三強調彩蛋係bonus，唔希望大家為此而嘈交，他又多次欲言又止，笑言「呢啲地雷位好難講，但又好鍾意講」，他表示fans會為偶像爭第一，但實質是在踩低其他人，自己見到都唔會開心，外人亦唔會因fans一句而覺得他做得好。