7首洗腦曲新年賀年歌　家燕姐、茜拉合唱新歌《有有有》必成經典

「恭喜你～恭喜你～大家新年添新禧～」講到過新年，其中一樣必定是賀年歌，每論是走到哪一個商場，甚至是街邊路過，也總是離不開《財神到》、《歡樂年年》、《迎春花》、《恭喜你》這些賀年歌，除了這些之外，還有什麼有新意的賀年歌呢？



《恭喜發財利是來》吳君如。（網上圖片）

1. 《恭喜發財利是來》吳君如。90年代的吳君如除了拍戲外，還自資出過歌，而這些《恭喜發財利是來》就是其中之一。當中數白欖式的rap確是非常之有特色。

有哥哥張國榮加持，《你最紅》至今仍是近代賀年歌經典。（截圖）

2. 《你最紅》Twins。早前TWINS開演唱會大獲成功，如果她們的演唱會辦在新春時節的話，這首歌肯定是榜上有名。

Twins在《你最紅》MV向哥哥拜年。（截圖）

《孖寶668》TWINS。（截圖）

3. 《孖寶668》Twins。2000年代開始，Twins幾乎每年都會有賀年歌，這首歌就是這個傳統的開始。就特別其實沒太特別，皆因《孖寶668》是《歡樂年年》、《恭喜恭喜》、《新春頌獻》、《迎春花》的後期remix電音版。

《孖寶668》TWINS。（截圖）

《紅陶大宇喜迎春》陶大宇。（截圖）

4. 《紅陶大宇喜迎春》陶大宇。憑住《倒轉地球》再次翻hit的大宇，其實亦有首《紅陶大宇喜迎春》賀年歌，可能是專門用作過年登台出騷時唱的吧？另外，也不得不佩服想到「紅陶大宇」（鴻圖大展）這個食字gag的創意。

《紅陶大宇喜迎春》陶大宇。（截圖）

《揮春啟示錄》農夫。（網上圖片）

5. 《揮春啟示錄》農夫。Rapper都有賀年歌？係呀，但《揮春啟示錄》這首歌說的不是新春有多快樂，反而是由初一rap到初七，講盡打工仔的辛酸，歌詞有一貫農夫影子，雖未算得上是佳作，但聽厭了《財神到》、《歡樂年年》這些的話，《揮春啟示錄》不失為一個好選擇。

農夫。

《恭喜發財》劉德華。（截圖）

6. 《恭喜發財》劉德華。如何將一首街知巷聞的歌唱得好呢？答案是不要有任何改動，做原本大家聽慣的旋律唱就可以了。

《恭喜發財》劉德華。（截圖）

《有有有》，由家燕姐和大馬歌后茜拉合唱。（截圖）

7. 薛家燕，茜拉《有有有》。家燕姐本身就是福氣、喜慶的代表，早在新年前家燕姐已經飛往馬來西亞拍攝這首龍年推出的賀年歌《有有有》。《有有有》終於不再是翻唱或remix傳統賀年歌，而是全新製作的，當中更邀請到大馬歌后茜拉合唱，粵語加上英文再加馬來西亞語，相當之特別。整個MV製作也十分用心，實在是誠意滿滿！