中年好聲音2｜大熱劉可79分被淘汰　網民指陳燕娜唱得差都有81分

TVB節目《中年好聲音2》昨日（11日）播出進入12強的淘汰賽，每位參賽者都需翻唱陳慧孄的歌曲，上一集已經講到陳蒨葶、劉可及王玥三人因為得到低分而進入危險區，作為大熱的劉可進入了危險區，已經立即引起網民的熱話。今集的參賽者出場後，每一位都比他們三人高分，王玥因為只有75分，所以直接被淘汰，而陳蒨葶與劉可同樣是79分，所以需要由評判們來決定進需要被淘汰，結果是評判們選了劉可需被淘汰。

劉可、王玥、陳蒨葶跌入危險區。（《中年好聲音2》截圖）

劉可罕有跌入淘汰區。（《中年好聲音2》截圖）

劉可於上集選了《人生何處不相逢》這一首歌曲進行比賽，他唱完這歌後，原唱陳慧孄及多位評審都認為劉可不適合這一首歌，所以他最後只有79分而被淘汰。評判張佳添說：「呢個絕對係好困難、好痛苦嘅決定，亦都唔係一個一致嘅決定。」當宣布劉可需被淘汰時，進入安全區的陳蒨葶立即露出一個驚訝的樣子，最後更哭了起來。張佳添表示：「由第一日第一集，你畀到我哋驚喜，一路中間有一啲好正嘅演出，有一啲爭議性嘅演出。其實你係一個真正嘅Artist，你繼續要唱歌，唱多啲好歌。」

張佳添宣布劉可需被淘汰。(節目截圖)

主持車婉婉亦哽咽說：「劉可你係我哋《中年好聲音2》入面，由第一集開始到呢一集，咁多個回合，你係一個亂章嘅人，你完全係變幻莫測，完全係不能夠預測。但係我好喜歡，你帶畀我哋節目嘅刺激感，亦都好多謝你，亂章之中帶多啲唔同嘅verision嘅歌曲畀我哋。」亦寄語之後有不同的舞台再次見面。

車婉婉哽咽寄語之後有不同的舞台再次見面。(節目截圖)

劉可就表示：「當年《超級巨聲1》嘅時候，叫做入到20強，事隔咗12 年，睇吓自己行到去邊一步。」而一直都是被評為大熱門的劉可，今次被淘汰出局，於13強止步，有不少網民都替他感到不值，網民覺得他唱得這麼好也只有79分，直指有唱得不好的陳燕娜都有81分：「咁都有81分？佢真係有後台。」陳燕娜於今集表演《傻女》一曲並奪得81分，成功晉級，但有網民指她除了走音外亦有不少的失誤。

劉可曾參加《超級巨聲1》。(節目截圖)

網民由上一集開始就覺得TVB想淘汰劉可，才讓他唱一首不適合他的歌。不少人都替他感到可惜：「評審特別唔喜歡佢！特別苛刻！佢又太自我有小小不知所措！」、「其實估到評判唔鍾意佢。因為對佢講嘢特別刻薄，而佢又有時不依規範咁唱。但個人覺得佢幾特別，把聲亦唔錯。我認為評判有心整走佢囉！」

網民由上一集開始就覺得TVB想淘汰劉可。(網上圖片)

點撃睇下網民點樣替劉可不值：