黎彼得親揭《財神到》紅足46年背後故事　竟同呢位TVB一姐有關

一年容易又新年，《財神到》這首歌響遍大街小巷，許冠傑（Sam）以調皮唱腔唱出「財神到、財神到，好心得好報；財神話、財神話，搵錢依正路。」唱出多少香港人新一年對財富的盼望。「一代鬼才」填詞人黎彼得在龍年接受《香港01》訪問，親揭《財神到》背後故事。

許冠傑《財神到》CD版封面。（Discogs）

嫌其他賀年歌「老土」激發創作《財神到》

《財神到》1978年發行，收錄在同名專輯內，由昔日黃金拍擋許冠傑作曲、黎彼得填詞。紅足46年，黎彼得形容如《浪子心聲》一樣是「奇跡」。當年推出賀年歌，原來是源於叛逆性格，「突然間過年，咪整隻新年歌咁囉！係同Sam傾嘅，因為覺得汪明荃啲新年歌老土呀嘛！所以咪整首比較新意啲㗎囉，點知Last到而家。」

黎彼得當時認為，其他賀年歌詞太「千篇一律」，他說：「咩『年又過年』、『你聽鑼鼓響一片、聲聲送舊年』，太過粵曲，好老土，唔好聽；有啲『文千歲』更加廣東小調囉。」是否又是同許冠傑在家中埋頭苦幹創作名曲？黎彼得稱不記得，「唔記得喺屋企定街啦，我哋周不時揸車周圍去度。」

黎彼得與Sam的舊照。（陳順禎 攝）

紅足半世紀歸咎新作不及舊作

一首即興之作，紅足近半世紀，也出乎黎彼得意料之外，他認為是新創作不及舊作之故，「因為新嗰啲唔得嘛，如果新嗰啲流行呢，我哋呢啲舊嗰啲收檔啦，一代新人勝舊人。」《財神到》至今仍為黎彼得帶來版稅進帳，問到數目，與許冠傑一人一半拆帳後，黎彼得稱不多，「都有嘅，都唔多囉，噏唔出（數字），我畀個正確嘅錢你呢，你都唔信囉，你會『吓，咁少？』」至於《財神到》紅了後，許冠傑有沒有封大利市給他？黎彼得雲淡風輕帶過，「呢啲好小事啦，冇咁老土。」

黎彼得嘆如今轉數慢，靈感不及後生時來得快，未必會再寫歌；他又謂二次創作沒有價值，「好似阿儀首『123』（《一加一等於阿儀》）、同尹光哥哥咁，整完咪得啖笑，點會流行呀？」黎彼得笑言，如果有人投資先再考慮寫歌，「如果楊受成打俾我咪寫囉！往事只能回味啦。黃子華做咗神啦，唔係咪幫佢寫囉！哈哈！」

黎彼得親解《財神到》背後故事。（陳順禎 攝）

鄭少秋及汪明荃唱《歡樂年年》 (1977)。（CD封面）