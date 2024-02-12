「女團教母」薛家燕上TVB唱Lolly Talk《一把火》 網民讚肯試新嘢

薛家燕雖然已經73歲，但仍然非常新潮，緊貼年輕人步伐，所以亦獲不少後輩和後生Fans支持。要說的話，其實曾是「七公主」之一的家燕姐，也絕對稱得上是上世紀的「元祖女團」成員，更是女團教母！

薛家燕大年初三早上現身馬場又唱又跳，非常有活力！（資料圖片/葉志明攝）

她的「家燕媽媽藝術中心」20年來培育出不少女團成員，包括：莊錠欣（Elkie）@CLC、鍾柔美（Yumi）@After Class、何榛綦@STRAYZ、趙展彤（VAL）@STRAYZ等，還有雲浩影、區明妙、宋宛穎、譚芷昀（Celine）等，她絕對是名副其實的「女團教母」，而近日家燕姐出席無綫《J Music》錄影時，更唱出人氣女團Lolly Talk的《一把火》，令觀眾超驚喜。

「女團教母」薛家燕的家燕媽媽藝術中心桃李滿門，出過好多童星，而鍾柔美、區明妙等早前都同佢表演。（資料圖片）

人氣女團Lolly Talk去年推出快歌《一把火》。（IG@lolly.talk）

Lolly Talk更憑《一把火》，奪得《叱咤》專業推介歌曲第五位！（IG@lolly.talk）

家燕姐著上一身紅噹噹新年服，與潘靜文（Sherman）、蔡愷穎（Lolita）、劉詠彤（Angel）合唱《一把火》，家燕姐雖然唱到有點皺眉好肉緊，但其唱腔配合這首舞曲很有新鮮感，還配上十字步式的手部動作，隨音樂搖來搖去，比身旁幾位後生女更有活力！

家燕姐著上一身紅噹噹新年服，與潘靜文（Sherman）、蔡愷穎（Lolita）、劉詠彤（Angel）合唱《一把火》（電視截圖）

家燕姐唱得好肉緊！（電視截圖）

家燕姐事後在節目說：「我唔熟呢隻歌，要靠佢哋傍住我唱，佢哋好用心，唱得好好，同佢哋合唱係我福氣，因為可以同年輕一代合唱，令自己都年輕咗，好似之前唱《FLOWER》，多咗好多年輕粉絲。」雖然有網民不太習慣這種演繹，但更多人欣賞家燕姐敢創新的態度，期待她與Lolly Talk合作，並大讚：「其實我好Respect佢，73歲人狀態仲咁好，仲好肯學新嘢帶歡樂畀觀眾，She’s such an amazing artist indeed」、「家燕姐識呢首歌已經令我佩服啦！」

家燕姐為《一把火》加入了自己的招牌動作，令這首歌更添歡樂喜慶氣氛。（電視截圖）

家燕姐比身邊幾位後生女唱得更投入有活力，網民都表示尊敬！（電視截圖）

而Lolly Talk的幾位成員鄭芷淇（Elka）、曾美欣（Meimei）、陳紀澄（Tania）、黃詠霖（阿蛋）都轉發了這段片，並感謝她唱出自己的歌曲，Elka說：「Omg新年歌 一把火 旺呀！」