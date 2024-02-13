郭柏妍首次著古裝即著中《金枝慾孽》佘詩曼戲服　唔敢亂郁驚整爛

日前（9日）TVB小花郭柏妍於油麻地出席倒數活動，她一身古裝扮相現身，勁青春可人，現年26歲的她自於《下流上車族》飾演「車芊芊」後極速上位，拍完一劇接一劇，除了劇集，連綜藝及表演都有份，曝光率極高。

郭柏妍一身古裝扮相現身。(陳順禎 攝)

郭柏妍接受《香港01》訪問時就表示當日一身的古裝是當年佘詩曼於《金枝慾孽》曾穿過的戲服，對於有人稱讚她穿古裝很美，她立即很興奮：「好開心因為著到古裝，後尾佢哋同我講呢一套係嗰陣時《金枝慾孽》佘佘著過嗰套嚟嘅，所以覺得好榮幸！同埋我唔敢亂郁，好驚整爛佢。」因為她是第一次穿古裝，所以特別感謝一班服裝幫她穿著。郭柏妍亦表示今次是第一次以古裝扮相現身活動，她更謂今次可以嘗試到做MC的感覺：「問承承師傅今年咩運程嘅人要做啲咩，要小心啲咩。」

原來訪問當日郭柏妍所穿的是當年佘詩曼於《金枝慾孽》曾穿過的戲服。(陳順禎 攝)

被問到她有份演出的《奪命提示》將會播出，今次是她繼《下流上車族》之後再次在劇中與丁子朗飾演情侶，她說今次的感覺與之前不同：「《奪命提示》比較緊張啲懸疑啲，《下流上車族》就比較溫情同溫馨啲，咁所以我哋關係都有啲變化。」她亦有說到今次是她第一次參與「打」戲，所以十分緊張，她說雖然劇中打戲的戲份沒有其他2位女主角那麼多，但也很用心的拍，劇中亦有不同的造型及元素。

郭柏妍繼《下流上車族》之後再次在劇中與丁子朗飾演情侶。(陳順禎 攝)

丁子朗及與郭柏妍拍攝新劇《奪命提示》。(節目截圖)

至於郭柏妍早前被傳移情別戀洪嘉豪，她就啼笑皆非說：「其實冇戀過嘅，我只係鍾意聽佢啲歌，但係呢我同佢係唔認識嘅。我都驚打搞咗佢幫我回應咁多，我之後都會小心啲我講嘅嘢同埋我出嘅post，冇諗過會影響到咁多人，又影響到丁丁幫我回應啦，又影響到洪嘉豪先生幫我回應啦，我之後都會小心啲。」郭柏妍亦講得很小心奕奕，生怕會再次因為此事而麻煩了洪嘉豪。

郭柏妍被傳移情別戀洪嘉豪？(陳順禎 攝)

郭柏妍強調與洪嘉豪並不互相認識，被問到會否認識他本人時，她說：「其實我都好驚打搞到佢嘅，嚟緊都希望佢演唱會順順利利，同埋唱多啲好歌畀大家聽。」