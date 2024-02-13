身價最高視帝自爆虧欠老婆　首部古裝劇每句對白NG逾50次竟成經典

在剛過去的《萬千星輝頒獎典禮2023》憑台慶劇《破毒強人》勇奪視帝的陳豪（阿Mo），日前接受無綫娛樂新聞台《星光路上》主持人潘盈慧訪問，大談得獎感受和演藝路上點滴，節目於昨晚（12日）播出。

「出爐視帝」陳豪接受無綫娛樂新聞台主持人潘盈慧專訪，分享得獎感受。

陳豪2007年憑《溏心風暴》「得得地」一角成為雙料視帝，談到相隔16年再奪最佳男主角寶座，陳豪坦言心情更平靜及更有信心。陳豪續指雖然抱著一定信心，但在正式宣布賽果前心情仍難免戰戰兢兢，直到在太太陳茵媺（Aimee）手上接過獎項才定下來，並坦言從太太手上接過獎項份外感激：「係好special，難得由我太太頒畀我，其實最想我攞獎嗰個反而係佢。我嘅壓力係……我都想畀一個喜悅佢，但唔敢肯定畀唔畀到佢！最後宣布結果嗰吓我係開心嘅，再開心係能夠喺太太手上攞呢個獎。」

陳豪相隔16年陳豪憑《破毒強人》再登視帝寶座！

「出爐視帝」陳豪接受無綫娛樂新聞台主持人潘盈慧專訪，分享得獎感受。

入行30年的陳豪在演藝之路曾歷高低，如今相隔多年第二度再摘視帝自然感受與第一次有所不同，他形容現時自己「目光不僅只在獎項上」，最重要是為自己印證了走上演戲道路是正確的，並謙稱當年得獎有運氣成份：「依家（我）能力係咪去到好高，唔係，但16年前個獎的確大過自己。係咪演得唔好，又唔係；係咪演得最好，都唔係，嗰時運氣比較好。」陳豪憶述當年由模特兒踩入電影圈，起初其實是抱著搵錢心態「雙線」發展，後來有感當模特兒既空虛又不實在，故才專心向演戲進發。萬事起頭難，阿Mo加入電影圈後發展並不理想、就在感到心灰意冷之際，陳豪獲行內人提議加入TVB，並靠著努力一步一步捱到今天。他亦坦言要在娛樂圈闖出一片天，信心堅持缺一不可：「娛樂圈係好虛無嘅嘢，能夠闖出一片天空出嚟，可能係十年後、甚至廿年後（嘅事），睇你自己嘅信心同堅持到幾耐。」

陳豪於2007年憑《溏心風暴》中「得得地」一角成為雙料視帝。

陳豪又指當年因聲帶有瘜肉動過手術以致聲沙，之後獲現為戲劇製作助理總經理的曾勵珍（珍姐）親自提點當演員必須調較好聲線；自此他不斷練習讀報紙，甚至鑽研眼神演技等。談到事隔多年選擇以沙啞聲線演繹患有末期肺癌的「文華」，陳豪坦言是博一舖：「觀眾受就受，唔受就唔受。」陳豪又笑言不太敢翻看自己以往影視作品，除了自揭兼自嘲自己在首部TVB劇集《妙手仁心II》中經常「插袋」扮有型外；在首部古裝劇《洛神》又幾乎每一句對白都NG 50次以上，幸獲同劇鄭子誠提點；他又笑言曾將「瞻前顧後」講成「擔前顧後」，相當搞笑。最後，「愛妻號」陳豪隔空向Aimee發表愛的宣言，感謝對方願意於事業黃金期時選擇結婚、為他生兒育女，並直言自覺虧欠太太：「我好支持佢出嚟拍戲，尤其小朋友開始大，想佢追求番自己夢想。」

陳豪相隔16年陳豪憑《破毒強人》再登視帝寶座！