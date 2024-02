現年39歲的靚媽岑麗香 (香香) 是2010年國際中華小姐冠軍,靚樣備受肯定,加上她甜到漏的笑容,可說是最美華姐冠軍之一。自從香香與她老公強強結婚並生了兩個仔仔後,便減少了幕前演出,主力照顧家庭。不過香香不時都會於IG分享她一家的生活點滴,更新她的近況。成為了兩子之母的香香,無論樣貌身材都依然keep得好好,絕無半點師奶味,完全不似生過小朋友。

香香陀B時都好靚。(IG圖片)

岑麗香仍少女感十足。(IG:@heungheungeliza)

岑麗香樣靚身材正。(IG:@heungheungeliza)

昨日香香就post了一個IG story是她的自拍短片,留言寫上:「contouring away the 蘿蔔糕 double chin so I can eat more (去除蘿蔔糕雙下巴,那麼我便可以食多些)」片中香香以死亡角度「低炒」自己,呈現出厚厚的雙下巴,不過只要她把鏡頭往上一拉,她的完美下顎線立即歸位,重拾緊緻 V臉。香香不介意讓大家看到她崩壞的一面,大方展現自己也有不完美的時刻,獲網民大讚她:「夠自然真實。」

香香展現出她的雙下巴。(IG圖片)

香香展現出她的雙下巴。(IG圖片)

香香展現出她的雙下巴。(IG圖片)

香香一秒變靚。(IG圖片)

香香一秒變靚。(IG圖片)

香香一秒變靚。(IG圖片)

點擊睇香香生圖: