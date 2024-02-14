賀歲盃｜NowTV女主播出場超震撼　身份原來大有來頭

「FWD富衛保險賀歲盃2024」於昨日（13日）大年初四在香港大球場舉行，活動更邀請李華度、托迪、佩奧爾、大衛韋拿、史奈達等名將組成的「世界名星隊」，對由香港退役球星及少數現役球員組成的「香港明星隊」，當中包括有：陳肇麒、陳偉豪、葉鴻輝等。在球賽上一大的亮點，就是27歲有超強身材的網紅鄭杞瑤（Kylie C.），她以緊身紅色衫上陣，負責在現場採訪觀眾，不過衣服難蓋掩玲瓏浮凸的豐滿上圈，勁明顯搶眼！

兩隊球員入場時氣氛相當熾熱。（袁志浩攝）

在球賽上一大的亮點，就是27歲有超強身材的網紅鄭杞瑤（Kylie C.）以緊身紅色衫上陣超震撼。（IG@ckykylie）

Kylie C.身份原來係…

Kylie C.昨日（13日）不斷在IG限時動態轉發網民所分享有關她昨天在球場的步行片段，更有粉絲興奮分享二人的合照，今次她亦有向心愛的球員索取簽名，並在IG大曬與球員互動的片段。其實Kylie C.參加《2021亞洲模特盛典香港賽區暨ACE演藝大獎》奪得演藝亞軍而入行已經接近三年，期間積極拍攝 Viutv的綜藝節目和電視劇，包括有：《尾二一屆口罩小姐選舉》、《夏の競技》、《戀愛Staycation》和《Food Buddies》等，她IG追蹤者人數已經高達18萬，人氣相當強勁！

Kylie C.在IG大曬與球員互動的片段。（IG@ckykylie）

Kylie C.負責在現場採訪觀眾。（IG@ckykylie）