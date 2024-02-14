Angelababy赴杜拜出席奢華酒店開幕派對 與JLo同場狀態大勇
撰文：張祖銘
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踏入龍年，楊穎（Angelababy）獲邀赴杜拜出席奢華酒店 One&Only One Za'abeel開幕派對，同場還有眾多國際級A list巨星，包括「拉丁天后」Jennifer Lopez、美國女星Vanessa Hudgens、超模Naomi Campbell、英國演員Idris 與太太Sabrina Elba、英國女職業網球運動員 Emma Radacanu等等，認真星光熠熠。
Angelababy盛裝走上紅地毯，她穿上一襲全白色的Georges Chakra 2024年春夏系列，佩戴Breitling腕錶，足蹬Roger Vivier，仙氣依然，狀態大勇，毫不遜於同場的國際級巨星。Baby於IG留言：「First time in Dubai and staying in the most beautiful resort, and an amazing party at the Link! Happy Chinese New Year !」
Baby於微博上載了活動前與髮型師的開心合照，高舉V字手勢開心留言道：「給龍年比個耶」，迎龍接福，為新一年帶來好兆頭呢！不少粉絲見baby甫出靚靚相片也欣喜若狂，短短數小時已近百萬點讚，並紛紛留言：「女神終於回來了」、「好美」、「狀態超好」！
其實剛踏入新一年，Angelababy已上載多張賀年應節物品照片、還拍片向大家送上祝福，baby表示：「春節好喲。我抓拍的年味瞬間，萌龍的兔耳朵有點眼熟哦。」一直深受愛戴的Baby一留言，旋即惹來粉絲起哄，逾150萬人讚好，粉絲們更揚言十分期待Baby未來帶給大家的新作品。